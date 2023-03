Blac Chyna reveló cómo es su relación actual con Rob Kardashian y Tyga

Chyna también explicó que se abstiene de publicar fotos de ellos porque quiere «mantener su privacidad como su privacidad».

«Para mí, simplemente lanzar a mis hijos y publicarlos en las redes sociales es algo que simplemente no me gusta», continuó. «Entonces, es por eso que no ven a muchos de mis hijos».

Sin embargo, en medio de su nuevo capítulo dentro de su vida personal, que incluyó abandonar su carrera de OnlyFans y revelar que se bautizó, ella notó que podría compartir más destellos de la maternidad con el tiempo.

«Creo que voy a empezar a publicarlos más porque estoy empezando a sentirme un poco más cómoda con Internet», compartió, «lo que a veces puede ser muy malo».

Pero eso no quiere decir que otros miembros de la familia no puedan publicar fotos de sus hijos, especialmente considerando que ella está más que feliz con el apoyo que los rodea.