Cuatro detenidos por el asesinato de Nazareth Marín

Cuatro personas fueron detenidas por el asesinato de Nazareth Marín, desaparecida el domingo 19 de marzo y encontrada muerta en La Guaira el jueves 23. La joven de 27 años había viajado a la playa con un grupo de supuestos amigos.

Según el periodista Eligio Rojas, que cita fuentes judiciales, los detenidos son Edwin Mujica, Keysler Pérez Martínez, Miller Andreína Sequera y Robert Kenny Eviez.

En un artículo publicado en Últimas Noticias, el comunicador detalló que los sospechosos serán presentados en las próximas horas ante el Tribunal 2° de Control de La Guaira. El Ministerio Público les imputará, entre otros, feminicidio agravado.

Esta semana familiares de la víctima acusaron a Keysler Pérez Martínez, un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por el asesinato de la joven.

“Esperamos que se haga justicia por la muerte de Nazareth, no sabemos si de verdad todas esas personas están detenidas o andan en la calle, no tenemos información. Porque, de hecho, no dicen el nombre del chico, pero sí nos pasaron la información de que se llama Keysler Josué Pérez Martínez”, afirmó Nakarit Laguna, tía de la víctima.

Dijo a la prensa, desde una concentración frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir celeridad en el caso, que el oficial buscó a Marín en su casa ubicada en Lídice el domingo 19 de marzo para ir a una playa en el estado Vargas. Con ellos estuvieron otros cuatro hombres, quienes todavía no están oficialmente identificados.

Nakarit aseguró que la víctima no conoció a Pérez Martínez un día antes, como se comenta, y afirmó que el oficial del Cicpc ya tenía tiempo pretendiéndola. “Él había salido con ella, la llevó el día después de su cumpleaños a comer sushi. Ella decía que era su amigo”.

“Nosotros no sabemos si era que la estaba envolviendo”, declaró Xiomara Laguna, otra tía.

Usuarios cuestionaron al fiscal general Tarek William Saab por pronunciarse sobre el homicidio una semana después y por no publicar los nombres ni las fotos de los presuntos implicados en el crimen cometido contra la trabajadora de la morgue de Bello Monte. Keisler Josué Pérez Martínez aparece en una lista de ingresos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

Con información de El Pitazo