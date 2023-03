MLB: Dylan Cease retiró a 19 bateadores al hilo en el Opening Day 2023

El lanzador de los Chicago White Sox Dylan Cease mandó a tomar agua a 18 bateadores de los Houston Astros consecutivos en el juego de Opening Day (Día Inaugural) de la temporada 2023 de MLB.

Bien dicen que el nombre de béisbol es el pitcheo y con razón en el Fantansy le dan tanto puntos a los lanzadores y así lo demostró el derecho de los Medias Blancas, quien después de recibir un hit del dominicano Jeremy Peña en el primer turno del juego, mandó a 19 siderales en fila al dugout hasta que le dio un pelotazo al cubano Yordan Álvarez.

El pitcher salió del juego tras recibir un hit del cubano José Abreu, su primero oficial con Houston, y por un Wild Pitch, Astros está ganando 1-0.

Ponchó a 10 ponches en 6 y 1/3 lanzados y empató a Jack McDowell, quien en el Opening Day de 1991, tuvo la misma cantidad de ponche.

Sin duda una de las mejores actuaciones de lanzador en la historia de Día Inaugural y en la historia de las Grandes Ligas.

.@DylanCease has retired 18 consecutive batters after giving up a leadoff single. #OpeningDay pic.twitter.com/jAk0iX48d9

— MLB (@MLB) March 31, 2023