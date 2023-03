MLB y Sindicato aprueban el primer acuerdo laboral con jugadores de Ligas Menores

La MLB y la Asociación de Peloteros (MLBPA) llegaron a un acuerdo tentativo para la creación del primer acuerdo laboral de los peloteros de Ligas Menores.

Según Jeff Passan y Evan Drellich, ya existe un acuerdo entre los peloteros de Ligas Menores de la MLBPA y Major League Baseball (MLB) sobre el histórico primer acuerdo de negociación colectiva para estos jugadores.

Además, se estima que el acuerdo es de cinco años e incluye al menos dos veces el pago en todos los jugadores de Ligas Menores.

The MLBPA has a tentative agreement with MLB to create minor league baseball players’ first-ever labor deal, in time for opening day. Player leadership has approved a 5-year deal and the MLBPA has moved it to a full player vote

Si se aprueba como se espera para este viernes, los jugadores de Ligas Menores tendrán sus salarios y condiciones de trabajo establecidos por un CBA a tiempo para el inicio de la temporada 2023.

Este acuerdo ha sido aprobado tanto por los líderes sindicales como por la oficina de la liga. La oficialización aún está pendiente de la aprobación del cuerpo completo de peloteros y los grupos propietarios, aunque eso es en gran medida una formalidad.

Details on pay increases in the minor leagues:

Complex league: From $4,800 per year to $19,800

Low-A: $11,000 to $26,200

High-A: $11,000 to $27,300

AA: $13,800 to $30,250

AAA: $17,500 to $35,800

Players will be paid almost year-round, aside from a six-week break in the winter.

— Jeff Passan (@JeffPassan) March 30, 2023