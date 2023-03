MP solicitó privativa de libertad para funcionarios del caso Pdvsa-Cripto tras audiencia de presentación

Este martes por la noche, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que se realizó la audiencia de presentación de 19 personas por el caso de corrupción de Pdvsa-Cripto. Al culminar la audiencia, el fiscal informó que la privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público para todos fue acordada por el tribunal.

En la foto, se puede ver a los imputados vestidos de bragas naranjas y esposados ingresando en el edificio de la Coordinación de Operaciones Aeronáuticas del Sebin donde se constituyó un tribunal donde serán imputados por el Juez 2do de Control contra la corrupción y el terrorismo, Carlos Liendo, acompañados de los fiscales 50 y 67 con competencia nacional, además de funcionarios de la Defensa Pública.

Dentro de los delitos que se les imputa a los 19 detenidos están: apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación, según informó el sábado el fiscal Saab y acotó que a los funcionarios públicos por corrupción en Pdvsa, se les imputará adicionalmente el delito Traición a la Patria.

Los imputados: Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción; Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero; Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como la única mujer del grupo Johana Torres, mano derecha del exdiputado Roa, señalada de presuntamente legitimar capitales, entre otros delitos.

También se suman a esa lista 9 funcionarios públicos, 10 empresarios y un ex diputado. Igualmente por delitos de corrupción serán imputados con privativa de libertad 3 jueces.

En el grupo de jueces están Cristóbal Cornielles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y el juez cuarto de control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo y José Maximino Márquez García, quienes según explicó el fiscal Saab el sábado, concertaron para otorgar una medida cautelar al Pelón Cheremos, miembro del Tren del Llano.

Asimismo, el juez de Falcón, Yorvis Bracho Gómez, quien al momento de celebrar una audiencia especial de tercería, acordó la entrega de cuatro vehículos, “los cuales eran objeto de una medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público”, según reveló Saab.

Más temprano, el fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, informó que se están profundizando las pesquisas y realizando allanamientos e incautaciones tras la trama de corrupción generada en Pdvsa.

El fiscal prefirió este no adelantar conclusiones sobre responsables en el caso Pdvsa-Cripto que propició una profunda investigación en la industria petrolera.

En declaraciones ofrecidas a un medio extranjero colombiano, Saab enfatizó que “Aún estamos en la primera fase de investigación, el cierre de la primera fase porque hoy (ayer) serán imputados ante el Tribunal Segundo de Terrorismo todas estas personas (25 detenidos) empresarios y funcionarios del Estado.

“Yo no quisiera, siendo como he sido hermético en lo que me toca, adelantarme a los acontecimientos que están en pleno desarrollo”, dijo.

Asimismo, el alto funcionario dejó abierta la posibilidad de que, cuando sean presentados, algunos de los acusados ofrezcan información importante para la investigación.

“La audiencia de presentación pudiera convertirse en una audiencia de delación y ahí veremos”, precisó el fiscal a la emisora W Radio.

En la entrevista, el alto funcionario comentó que las personas que hasta ahora han sido imputadas cometieron graves delitos contra la nación.

“No solo lavaron el dinero, se incautó centenares de vehículos, media docena de aviones último modelo, edificios. Estamos ante una manera del delito que lava el dinero mal habido como lo ha hecho el narcotráfico, ahora lo hace la corrupción”, recalcó.