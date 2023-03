Pasaportes caducados de venezolanos en España

En el marco de la normativa de extranjería española, la presentación del pasaporte es uno de los requisitos esenciales para la identificación personal en distintos procedimientos.

Sin embargo, la vigencia y validez del mismo se han convertido en un obstáculo para los ciudadanos venezolanos en España, quienes se ven imposibilitados de renovarlo a través de los servicios consulares de su país ubicados en España.

Ante esta situación, la Sentencia de 26 de junio de 2018 de la Audiencia Nacional (AN) cambió el criterio mantenido hasta la fecha y concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a los recurrentes. Asimismo, la recomendación de ACNUR instó a los Estados a garantizar los mecanismos migratorios laborales para que los ciudadanos venezolanos no se vean obligados a regresar a Venezuela.

En este sentido, las autoridades de inmigración de España, a través de la instrucción conjunta del Director General de Migraciones y del Comisario General de Extranjería y Fronteras, han determinado el criterio a tener en cuenta respecto a los procedimientos de extranjería impulsados o tramitados a favor de nacionales venezolanos en España. En concreto, se ha establecido que para la tramitación de cualquier autorización o permiso de extranjería, así como para la expedición y entrega de la tarjeta de identidad de extranjero, se admitirá la presentación del pasaporte caducado en el caso de que se solicite a favor de nacionales venezolanos.

Esta instrucción supone un avance importante en la garantía de los derechos de los ciudadanos venezolanos en España y demuestra una vez más la importancia de la sensibilidad humanitaria en la gestión de la política migratoria.

Agradezco a Presidencia de Chile su respuesta, espero por Migración + Carta