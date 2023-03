MLB: El mexicano Giovanny Gallegos presentó molestias en la espalda

El lanzador Giovanny Gallegos no estuvo disponible esta tarde en el juego de Opening Day (Día Inaugural) de la temporada 2023 de MLB de los St. Louis Cardianls, ya que presentó molestias en la parte baja de la espalda.

Las cosas no comenzaron bien para los pájaros rojos esta zafra de Grandes Ligas, primero el catcher venezolano Willson Contreras tuvo que salir del juego lesionado.

Después el relevista azteca no pudo venir desde el bullpen.

El mánager Oliver Marmol informó que el derecho sufrió la lesión ayer, miércoles 29 de marzo de 2023 y que empeoró durante la sesión previa al juego de este jueves hoy 30 de marzo de 2023.

El dirigente también especificó que probablemente habría usado a Ryan Helsley en la octava y Gallegos en la novena entrada.

Además, St. Louis perdió ante los Toronto Blue Jays 10 carreras por 9.

#STLCards manager Oli Marmol said reliever Giovanny Gallegos didn’t pitch because of a back injury suffered on Wednesday. It worsened during Thursday’s pregame session.

Marmol said he likely would have used Ryan Helsley in the 8th and Gallegos in the 9th inning.

— John Denton (@JohnDenton555) March 31, 2023