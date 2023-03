Seattle Mariners contratan al venezolano César Hernández

El equipo de los Seattle Mariners acordó un contrato para la MLB 2023 con el venezolano Guante de Oro, César Hernández.

César Hernández recientemente fue dejado en libertad por los Detroit Tigers y su futuro era incierto para la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, sin embargo, buscará regresar al mejor béisbol del mundo tras acordar contrato con los Seattle Mariners. El ganador del Guante de Oro en 2020 no se rinde y quiere seguir jugando al máximo nivel buscando la campaña número #11.

Según informó Daniel Álvarez Montes de El Extra Base, Hernández pactó contrato de Ligas Menores con los Mariners y ahora dependerá de una decisión del equipo para llamarlo al roster de la MLB.

INF César Hernández is in agreement with the Seattle #Mariners. It’s a Minor League deal, sources tell @ElExtrabase.

— Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) March 31, 2023