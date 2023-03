Segunda refinería más grande de EEUU busca autorización para importar petróleo venezolano

La refinería Valero Energy Corp estaría solicitando el permiso de Estados Unidos (EEUU) para importar petróleo venezolano, según un reporte de Reuters que cita a cuatro personas cercanas a este asunto.

“El petróleo venezolano reanudó el flujo a EEUU en enero bajo una licencia del Departamento del Tesoro otorgada a Chevron que le permitió expandir la producción allí y exportar el petróleo. Las refinerías, incluidas Valero y Phillips 66 (PSX.N), han comprado cargamentos de Chevron, según datos de aduanas y envíos de EEUU”, señaló la agencia de noticias.

De acuerdo con Reuters, una de las fuentes habría indicado que “Valero está pidiendo al Tesoro una exención de sanciones al estilo de Chevron» que le permita comprar directamente crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, añadió que “ninguna decisión parece inminente” porque, según argumentó, la administración estadounidense “no quiere que se le vea relajando más sanciones contra Venezuela”.

El referido medio añade que “antes de que se impusieran las sanciones petroleras a PDVSA en 2019, Valero estaba entre los tres principales receptores de crudo del país sudamericano en EEUU a través de contratos de suministro a largo plazo que no han vencido”.

Recordemos que recientemente el subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvo que administración de EEUU no suspenderá las sanciones económicas aplicadas contra el país suramericano mientras no se demuestre algún progreso en las negociaciones del Gobierno nacional y la oposición.

Previamente, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien lidera la delegación gubernamental en la mesa de diálogo con la oposición en México, aseguró que no se firmará ningún acuerdo de no haber levantamiento de las sanciones.

“Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté cien por ciento libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales, firmadas por Donald Trump y Barack Obama”, sostuvo.