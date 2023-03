Seis personas están detenidas por la muerte de 39 migrantes en el incendio en México

Un tribunal de México emitió el jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, de acuerdo con la fiscal federal que dirige la investigación.

Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones, refirió The Associated Press.

Por lo menos 39 migrantes murieron después de que aparentemente iniciaron un incendio dentro de una celda de detención el lunes por la noche. Casi una treintena de otros inmigrantes sufrieron lesiones. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.

La secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que 27 migrantes aún siguen hospitalizados, todos ellos en condiciones graves o críticas. Uno ha sido dado de alta, aclaró. Casualmente, el migrante al que se responsabiliza por haber iniciado el fuego solo tuvo heridas menores y ya salió del hospital, presumiblemente bajo custodia de las autoridades.

Rodríguez también se refirió a la empresa de seguridad privada implicada. Explicó que tenía un contrato con el Estado para encargarse de la seguridad en centros de migrantes en 23 estados mexicanos. Adelantó que su permiso de operación sería revocado y que enfrentará una multa.

Debería haber habido 48 agentes a cargo de tareas de seguridad en el centro de migrantes del estado de Chihuahua, en el que se desató el fuego, aseguró Rodríguez.

Ordenaron no liberar a los detenidos

Un vídeo del interior de la instalación mostró que al iniciarse el fuego, los guardias salieron de la sala sin aparentemente hacer ningún intento por sacar a los migrantes de la celda, aunque no hay aún datos que aclaren si tenían o no llaves de las celdas.

Según una denuncia presentada el miércoles por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos, el jefe de la agencia migratoria del estado en donde ocurrió el incendio fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos.

El abogado Jorge Vázquez Campbell presentó la denuncia a la que tuvo acceso The Associated Press y en la que consta que el funcionario aludido presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.

De acuerdo con el abogado Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor y, justo después, “empezaron a hacer su protesta”.

No es la primera vez que el abogado Vázquez Campbell presenta denuncias contra las autoridades migratorias de Chihuahua. El año pasado interpuso tres por malos tratos a migrantes y abuso de autoridad que también señalaban al delegado de migración en el estado.