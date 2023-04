Tigres de Aragua y Bravos de Margarita arman cambio de jugadores en LVBP

Informa el Presidente Víctor Zambrano de los Tigres de Aragua, que su organización y los Bravos de Atlanta han finalizado un cambio que involucra un total de seis peloteros de cara a la próxima temporada de la LVBP.

Desde hace pocos días se ha rumorado un posible intercambio entre ambas organizaciones hasta que se finalizó y se hizo oficial. Los Tigres de Aragua están adquiriendo desde Bravos los servicios del infielder Thairo Estrada, como también de Pedro Ávila y Luis Rijo, ambos lanzadores de Ligas Menores.

Mientras que los Bravos de Atlanta adquieren desde los Tigres al jardinero Edward Olivares, el veteranísimo receptor Wilson Ramos y el lanzador Osmer Morales.

¡Anunciamos cambio!

Llegan al equipo, Thairo Estrada, IF MLB, Pedro Ávila AAA pitcher, Luis Rijo MiLB pitcher desde Bravos de Margarita por Edward Olivares OF, Wilson Ramos C y Osmer Morales P.

¡Bienvenidos al equipo muchachos!#SomosTigreros pic.twitter.com/65Qmo2tsce

— Tigres de Aragua (@TigresOficiales) March 31, 2023