Diosdado Cabello: «Todo aquel que esté vinculado en temas de corrupción; que se prepare»

El diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó ante el Parlamento la propuesta de Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio aprobada en primera discusión este viernes.

Del mismo modo, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, dijo ante las «fiestas de sectores opositores»: «Esa fiesta se va acabar cuando aparezcan sus corruptos», dijo, por lo que advirtió que «los bienes de la Nación están destinados al bienestar del pueblo».

Asimismo, expresó que «a nosotros no nos interesa el color político del que sean, todo aquel que esté vinculado en temas de corrupción; que se prepare. No nos vamos a detener caiga quien caiga».

«Yo les pido encarecidamente a los señores Dip. del Bloque Parlamentario, no se metan en vainas, no va a haber perdón para eso porque nuestro pueblo confía en nosotros no va a ver segunda oportunidad», enfatizó Cabello.