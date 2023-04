Lo que le dijo Aaron Boone a Estevan Florial al momento de cortarlo

El dirigente Aaron Boone de los New York Yankees fue el encargado de notificarle al mismísimo Estevan Florial que fue cortado del roster activo y designado para asignación luego de apenas su primer juego en la temporada 2023.

Aaron Boone es quien normalmente le dice a sus jugadores si van de regreso a Ligas Menores, si son cambiados o designados para asignación. Esta vez, admitió que tuvo una conversación difícil con el dominico-haitiano Florial, a la hora de decirle la decisión que tomaron los New York Yankees con él.

“Hemos pasado por mucho con Flo. Es un gran chico. Lo único que traté de recordarle y alentarlo es que todavía es un hombre joven con mucho talento” dijo Boone cuando le preguntaron acerca de Estevan Florial.

Aaron Boone on the Yankees DFA’ing Estevan Florial:

“We’ve been through a lot with Flo. He’s such a great kid. The one thing that I tried to remind him and encourage him of is that he’s still a young man with a ton of talent.”

— Bryan Hoch (@BryanHoch) April 1, 2023