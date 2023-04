Precandidatos meten la chola a la carrera presidencial

Los precandidatos opositores aceleraron la marcha electoral luego de que el 15 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Primaria dio a conocer la fecha de la elección del candidato opositor para el 22 de octubre de este año. En el primer trimestre de 2023 han arreciado los recorridos electorales y los actos políticos en las regiones

En el cronograma de la CP se fijó el Registro Preliminar de los precandidatos a la primaria desde el 8 hasta el 23 de mayo. Asimismo, según informó el presidente de la Comisión, Jesús María Casal, los candidatos a la primaria podrán postularse desde el 24 de mayo al 23 de junio.

Según el reglamento para las primarias,no habrá limitaciones para los dirigentes opositores que están inhabilitados. La campaña electoral para las primarias será desde el 22 de agosto hasta el 20 de octubre. Además se prevé la realización de conversatorios o debates entre los candidatos.

El 27 de marzo, la Comisión de Primaria anunció la aprobación del formato para la recolección de manifestaciones de voluntad, firmas, en respaldo a los candidatos por iniciativa propia.

La recolección de firmas para apoyar candidatos para las primarias tendrá varios requisitos que serán informados a la ciudadanía. El formato para la recolección de manifestaciones de voluntad y el documento con los requisitos para el levantamiento de estos datos serán enviados a las organizaciones de la sociedad civil y precandidatos que han expresado ante la CP su deseo de participar en este proceso.

Precandidatos en Primarias

Hay un grupo de precandidatos cuyos partidos han anunciado que se medirán en las primarias 2023 y desde 2022 despliegan recorridos, actos de campaña y la estructura organizativa para los comicios de la Plataforma Unitaria Democrática.

La Comisión que preside Jesús María Casal avanza en el cronograma mientras aún no hay respuesta sobre la solicitud de respaldo técnico al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática (AD) en resistencia, presentó, a principios de marzo, su plan para recuperar Venezuela. «Recuperar el salario justo de los trabajadores y colocarlos a nivel de la región es prioridad en el Plan Prosperi para el desarrollo de la educación es imperativo darle calidad de vida a los maestros. ¡Sin educación no hay futuro!», dijo.

Prosperi presentó 30 promesas dentro de las que destacan el plan hambre cero, la eliminación de algunos impuestos como el Impuesto General a las Grandes Transacciones Financieras, la activación de la hidroeléctrica Tocoma o la «verdadera autonomía» de universidades y municipios. El precandidato opositor, que ha recorrido varias veces el país, enfatiza que su gobierno se centrará «a lo hecho en Venezuela».

«Acompañados de un pueblo que se mantiene en las calles y trabajando por recuperar la prosperidad en Venezuela, hoy 29 de marzo recorrimos el municipio José Ángel Lamas en Aragua», informó en sus redes sociales.

Acompañados de un pueblo que se mantiene en las calles y trabajando por recuperar la prosperidad en Venezuela, hoy #29Mar recorrimos el municipio José Ángel Lamas en #Aragua ¡Nuestro compromiso es con cada venezolano, seguimos #UnidosXVenezuela! 🇻🇪 pic.twitter.com/EKKx9UMWCF — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) March 29, 2023

Por su parte, Henrique Capriles, proclamado candidato de Primero Justicia el 10 de marzo, ha llamado a recuperar la esperanza en la población, al tiempo que prometió que su partido no ejercerá presión sobre la Comisión Nacional de Primarias, encargada de organizar las elecciones previstas para el 22 de octubre.

El dirigente político han insistido en que «esta no es la misma Venezuela de años atrás, pero las causas no se ponen viejas ni son una moda. Nuestra causa es la justicia que no significa ni revancha ni odio. Cuando hablamos de encontrarnos es porque yo creo en el encuentro».

Tras su proclamación, el precandidato opositor ha recorrido varios estados: Apure,Lara, Falcón; Anzoátegui, Monagas; Sucre, Nueva Esparta, Guatire (Miranda) y Zulia.

El 20 de marzo, desde el Zulia, Capriles aseveró que el estado «siempre será un lugar importante para ir a su encuentro, no solo por la alegría y la esperanza en el cambio que nos regala su gente, convencidos en que el futuro va a ser mejor. Es también por el petróleo; Zulia es clave para la reconstrucción económica del país».

El estado Zulia siempre será un lugar importante para ir a su encuentro, no solo por la alegría y la esperanza en el cambio que nos regala su gente, convencidos en que el futuro va a ser mejor. Es también por el petróleo; Zulia es clave para la reconstrucción económica del país. pic.twitter.com/ugaI0sBfkL — Henrique Capriles R. (@hcapriles) March 31, 2023

Por su parte, Juan Guaidó (Voluntad Popular), exjefe del gobierno interino, no ha formalizado su aspiración presidencial pese a que prometió hacer anuncios después de conocerse la fecha de las primarias, la cual se informó el 15 de febrero. Sin embargo, desde su partido ya se confirmó que es precandidato.

El 7 de febrero, el coordinador político nacional de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, anunció que Guaidó será el abanderado de la tolda naranja para las primarias de la Plataforma Unitaria.

El dirigente sostuvo que la decisión fue tomada en el Congreso Nacional de Activistas, en 2022, donde además se aprobó la participación del partido en las elecciones presidenciales de 2024, independientemente de las condiciones que imponga el CNE.

Hasta ahora, la precandidatura de Guaidó es respaldada por VP, Unidad DR; Bandera Roja; Gente Emergente, Compromiso Venezuela y Fuerza Liberal. Estas organizaciones adelantan la juramentación de los comandos de campaña en respaldo a Guaidó en varios estados del país.

#29 Mar Reunión Operativa ERA @VPBolivar instaló el Comando de Campaña en el Edo Bolívar de nuestro candidato para las Elecciones Primarias @jguaido convocadas para el #22Oct asumió la Jefatura del Comando de Campaña en el estado nuestro Res Reg @fcosucre pic.twitter.com/mMvqKvYdei — Voluntad Popular Puerto Ordaz (@vp_puertoordaz) March 29, 2023

«La persona que gane las primarias necesita del respaldo popular para enfrentar al régimen en 2024 para que los maestros ganen un sueldo digno y los hijos reciban una educación de calidad», expresó Guaidó el 27 de marzo.

Más aspirantes en la carrera

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, es precandidata de su partido. Solórzano ha recorrido las regiones y para el sábado 1 de abril la esperaban en el sector La Lucha en La Guaira.

El 24 de marzo, la dirigente opositora se refirió a la trama de corrupción desnudada en el seno del gobierno de Nicolás Maduro: «Un régimen que está fundamentado sobre las armas de los militares y la corrupción, es un régimen que tiene que ser enfrentado con la unidad de todos los venezolanos».

Hoy la tierra de Páez recibió con mucho amor y entusiasmo a nuestra candidata, @delsasolorzano, los portugueseños vemos en Delsa la esperanza de un cambio real para nuestro país y vamos con ella a recuperar la República. #UnidosSomosMejores pic.twitter.com/dx5GrS98n0 — José Ángel Arias (@JoseAngel_VE) March 13, 2023

En su oferta electoral, Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, ha sostenido que Encuentro Ciudadano es una fuerza política «capaz de decirle a cada ciudadano que la política debe estar al servicio de la gente y no al revés”.

En La Causa R apuestan por Andrés Velásquez para las primarias. «La marca insignia de la dictadura de Maduro y su pandilla, es la corrupcón. Es un estado de corrupción multidimensional que incluye carteles de narcotráfico, robo en empresas, red de prostitución, contrabando, mafias, extorsión judicial, asociación con pranes, cobro de vacunas», dijo el dirigente, que ha sido candidato a la Gobernación de Bolívar y candidato presidencial.

En medio de sus recorridos por los estados, el 26 de marzo, Velásquez estuvo de gira por el Barrio La Romana en Araure, estado Portuguesa. Recientemente el dirigente también estuvo, entre otros, en los estados Lara, Aragua, y Cojedes.

#23Mar Recorrido por el centro de #VilladeCura de @AndresVelasqz .

Dignificar la politica, Dignificar a la gente, Dignificar a Venezuela , sacando a los ladrones que ostentan el poder. #AndresPresidente #DefrenteConAndres pic.twitter.com/rueBC2za6b — LCRAraguaOficial (@LCRAraguaofi) March 23, 2023

Fuera de la Plataforma y rumbo a las primarias

Otro de los precandidatos a las primarias, y cuyo partido no pertenece a la Plataforma Unitaria es el alcalde de El Hatillo, Elías Sayeg (Fuerza Vecinal).Su organización aún no lo oficializa.

El 30 de marzo, Sayeg estuvo en el estado Carabobo:»Este es un estado que tiene todo para volver a ser el corazón industrial del país. Hoy sumamos un gran equipo en un Estado fundamental para lograr el cambio que queremos los venezolanos».

Un día antes, el alcalde presentó su memoria y cuenta, donde refirió que El Hatillo «es espejo de la Venezuela posible».

¡Nuestra Fuerza Vecinal sigue creciendo en todo el país! Hoy con mucho orgullo recibimos al Alcalde @LeonJura, a @VicenteScarano y más de 500 dirigentes de #Carabobo en las filas de nuestra organización! #LaFuerzaDeCarabobo pic.twitter.com/8RLnoeVySd — Elías Sayegh (@eliasayegh) March 30, 2023

Por su parte, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, insiste en rechazar el posible respaldo técnico del CNE para las primarias. El 30 de marzo, la dirigente encabezó un acto político en el Paseo Orinoco de Ciudad Bolívar , en el estado Bolívar.

«¡Los derrotamos en Upata! Con orgullo y responsabilidad asumimos este compromiso con cada uno de ustedes. Es hasta el final y es por la libertad», dijo Machado.

¡Los derrotamos en Upata! Con orgullo y responsabilidad asumimos este compromiso con cada uno de ustedes. Es hasta el final y es por la libertad 💪🇻🇪#Bolívar pic.twitter.com/ziPVnLHYQd — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2023

Asimismo, desde Guayana, la dirigente de Vente Venezuela puntualizó que la Comisión Nacional de Primaria «debe escuchar a la gente, y esto es lo que quiere: voto manual». Al mismo tiempo, destacó que el país no admite mássocialismo.»En Venezuela las empresas públicas son de los políticos de turno y la usan para financiar sus partidos»,dijo.

Otro precandidato es Benjamín Rausseo (del partido Conde). En marzo, entre otros estados, Rausseo estuvo en el estado Carabobo. «Si ganamos las primarias, ya tenemos un pie en Miraflores», expresó el 26 de marzo. Reconoció su inexperiencia política y dijo que tiene disposición a aprender.

«No tengo experiencia gobernando, pero estoy dispuesto a buscar a los más preparados por currículum y no por compañerismo o compromiso político», afirmó.

Cree que Venezuela debe ser gerenciada por los mejores, dado que,a su juicio, el país debe ser visto «como una gran empresa y nosotros somos sus accionistas».

Por su parte, César Pérez Vivas (Concertación Ciudadana) planteó,el 30 de marzo, derogar la Ley Antibloqueo. En tal sentido, argumentó que esta norma ha sido para amparar alegando una serie de actos ilícitos que han desfalcado a la república. Dijo que los sectores que más dividendos han dado a los corruptos son el petrolero y la minería ilegal.

«Hay que arreglar el país, hay que poner orden en las finanzas y en la administración pública, hay que llevar, sancionar y someter a juicio a los que se han robado el patrimonio de la República y eso supone una gran unidad de toda la nación para rescatar la moral y la economía del país», sostuvo.

El 27 de marzo, desde Zaraza (Guárico), Pérez Vivas señaló que desde el gobierno no solo fueron saquearon más de 500 mil millones de dólares de las arcas de la nación. «Agroisleña es una prueba de la cultura delincuencial de la barbarie roja. La expropiaron, no la pagaron y la quebraron bajo el nombre de Agropatria».

#Zaraza No solo saquearon más de 500 mil millones de dólares de las arcas de la nación, sino además se robaron lo que no era de ellos.#Agroisleña es una prueba de la cultura delincuencial de la barbarie roja. La expropiaron, no la pagaron y la quebraron bajo el nombre de… pic.twitter.com/Eird9kXQkU — César Pérez Vivas 🇻🇪 (@CesarPerezVivas) March 27, 2023

