San Luis Cardinals actualizan estado de salud de Willson Contreras

Los San Luis Cardinals dan buenas noticias sobre Willson Contreras luego de que abandonara el juego del Opening Day 2023 de la MLB por un pelotazo en la rodilla.

El pasado jueves, el catcher venezolano Willson Contreras tuvo que salir de su debut con los San Luis Cardinals en el Opening Day de la temporada 2023 de MLB, esto tras recibir un pelotazo de Jordan Hicks 103 millas por hora directo a la rodilla, sin embargo, la organización dio buenas noticias sobre el estado físico del pelotero que contrataron desde la agencia libre.

A través de su cuenta Twitter, los Cardinals informaron que tras someterse a las pruebas correspondientes el día de hoy viernes, Contreras (contusión en la rodilla derecha) tiene actualmente condición día a día.

After undergoing tests today, C Willson Contreras (right knee contusion) is listed as day-to-day. pic.twitter.com/yw4hBJAZV2

Willson Contreras had to leave the game earlier after being hit in the knee with a Jordan Hicks pitch pic.twitter.com/E97UDV238x

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 30, 2023