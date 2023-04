Anthony Volpe conecta su primer hit con los Yankees y hace historia en la MLB

El novato de los New York Yankees, Anthony Volpe conectó su primer hit como profesional en la MLB e hizo historia, siendo sin duda un comienzo interesante para este joven pelotero.

Anthony Volpe está debutando con los New York Yankees en las Grandes Ligas – MLB y fue hasta este sábado que conectó su primer hit como profesional, siendo un batazo que le hizo entrar en la historia tanto del béisbol, como de su organización. El novato de 21 años tuvo un vibrante Spring Training y se ganó el derecho de ser el campocorto titular de los “Mulos del Bronx”.

En el juego de este sábado entre Yankees y Gigantes, Volpe se fue de 4-2 con una base robada, siendo el segundo jugador en la historia de los “Mulos” con una base robada en cada uno de los dos primeros juegos de su carrera en la MLB, siendo el otro Fritz Maisel en 1913. Además, también es el primer jugador en toda la MLB en robar una base en cada uno de sus primeros dos juegos desde Billy Hamilton en 2013.

Volpe is also the first player in the entire MLB to steal a base in each of his 1st 2 games since Billy Hamilton in 2013 https://t.co/TWNTRq6qhx

— New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) April 1, 2023