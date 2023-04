Anthony Volpe registra algo nunca antes visto en la historia de los Yankees

El prospecto de los New York Yankees, Anthony Volpe ya causa impacto en las Grandes Ligas – MLB y recientemente registró algo nunca antes visto en la historia de esta organización.

Anthony Volpe está debutando esta campaña 2023 en las Grandes Ligas – MLB y en tan solo tres juegos ya empieza a hacerse sentir, tanto así que entró en la historia de los New York Yankees al registrar una marca que nunca antes había sido lograda por un pelotero de esta organización. El joven campocorto el pasado sábado sacudió su primer hit en el mejor béisbol del mundo.

Mediante el juego de este domingo entre Yankees y San Francisco Giants, Volpe se robó una almohadilla y se convirtió en el primer pelotero en la historia de los “Mulos del Bronx” con una base robada en cada uno de los primeros tres juegos de una temporada del equipo.

Además, es el quinto jugador desde al menos 1901 con una base robada en cada uno de los primeros 3 juegos de su carrera en la MLB, uniéndose a Billy Hamilton (2013), Pat Howell (1992), Ray Lankford (1990) y Fritz Maisel (1913).

Anthony Volpe is also the first player in Yankees history with a stolen base in each of the team’s first three games of a season

— New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) April 2, 2023