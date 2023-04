Edgardo Alfonzo rompe el silencio sobre ser mánager de Magallanes

El histórico ex-pelotero y ahora dirigente Edgardo Alfonzo, rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de convertirse en mánager de los Navegantes del Magallanes en la LVBP.

Edgardo Alfonzo fue un pelotero histórico tanto en la MLB, como en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), viviendo en su país tiempos de gloria con los Navegantes del Magallanes, razón por la que se pronunció sobre la posibilidad de ser mánager de los “turcos” en un futuro. Recientemente, “Fonzie” fue coach de banca de Henry Blanco con los Tiburones de La Guaira.

Edgardo Alfonzo y la posibilidad de volver a Magallanes

A través de una entrevista en LVBP En La Jugada en Instagram, Alfonzo manifestó su agradecimiento a los fanáticos y a todo el equipo del Magallanes por todos esos años que vivió como jugador, incluso a esos que lo ven como posible mánager del equipo en la LVBP, pero por ahora no hay contactos para que tome las riendas de esta organización.

“Agradezco mucho a los fanáticos de Magallanes que me escriben o me mencionan como un posible candidato para dirigir al equipo, pero hasta nunca he recibido nada (ofertas). Pasé casi toda mi carrera con Magallanes, pero uno se debe a su profesión y cuando cualquier equipo de Venezuela me de la oportunidad de dirigir, la aceptaré con respeto y compromiso”, aseguró el ex-pelotero venezolano.

15 fueron las campañas que “Fonzie” jugó con Magallanes en la Liga Venezolana, siendo un histórico dentro de este equipo, por lo que no es descabellado pensar que podría llegar al banquillo de la “Nave Turca”.

Sin embargo, Edgardo Alfonzo manifestó en la misma entrevista que le gustó su etapa como coach en los Tiburones de La Guaira y aseguró que le encantaría volver en la temporada 2023-2024, pero por ahora debe esperar.

Alfonzo con Magallanes

Alfonzo jugó 444 encuentros con el uniforme de Magallanes, registrando 469 hits, 79 dobles, 10 triples, 23 jonrones, 215 carreras remolcadas, 193 anotadas y un promedio de .296.

