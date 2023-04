Hija de Rolando Padilla hizo fuerte confesión: “Mi mamá me drogó”

El actor Rolando Padilla contó cómo fue el amargo proceso que vivió tras su separación amorosa con la madre de sus hijas Andrea y Alessandra, el cual le afectó en la relación con sus pequeñas, hasta el punto de no poderlas ver.

Durante una entrevista con la presentadora Viviana Gibelli para su canal de YouTube, el venezolano afirmó que, aunque tuvo una paternidad responsable al 100%, su expareja no lo dejaba ver a las niñas, e incluso las maltrataba y le hablaba mal a ellas de él para que no se acercaran a su padre cuando este buscaba la manera de estar presente.

Pero esto no fue todo, la situación empeoró cada día más para las niñas, quienes tuvieron una difícil convivencia con su progenitora, que padecía una enfermedad mental y en algunas ocasiones, al parecer, no sabía lo que hacía, por lo que en uno de esos momentos llegó a drogar a su hija menor, según lo afirmaron Andrea y Alessandra, quienes también estuvieron en la entrevista.

“Hubo un momento en el que explotó todo. Mi mamá me metió pastillas en la comida, me drogó. Cuando ya estaba consiente quería buscar ayuda y me fui a la casa de mi mejor amiga que su mamá estaba al tanto de la situación, me ayudó y me dijo ‘te voy a dar estos antibióticos, quédate tranquila’”, relató Alessandra.

Por su parte, Andrea explicó por qué su mamá le dio esas pastillas a su hermana: “Lo que pasa es que mi mamá tenía un problema de adicción a las pastillas, entonces obviamente no medía la cantidad de pastillas que se iba a tomar, le daba igual, y a raíz de que esas pastillas le hacían efecto ella no sabía lo que hacía, se supone. No sabía si era bien o mal y no se acordaba de nada. Ella vivía mal”.

La hija mayor de Rolando Padilla también contó que su madre añadió las pastillas en una leche, lo que la llevó a suponer que pensaba drogarlas a las dos. Sin embargo, ella se dio cuenta de los residuos de las pastillas en la leche cuando iba a cocinar, pero su hermana había tomado del líquido minutos antes.