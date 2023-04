Perú registró una inflación de 1,19% en marzo de 2023

En el mes de marzo 2023, el Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional de Perú aumentó en 1,19%, acumulando en el primer trimestre del año un alza de 2,10%; en tanto que, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, en el presente mes aumentó en 1,25%, registrando en el periodo enero – marzo una variación acumulada de 1,78%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La tasa anual, correspondiente a los últimos doce meses, muestra una variación de 8,67% para el indicador Nacional y de 8,40% para el de Lima Metropolitana.

El resultado del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, estuvo influenciado principalmente por la variación de precios observado en las divisiones de consumo Educación 4,79%, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 2,79% y Restaurantes y Hoteles 0,72%; en tanto que, influyó negativamente en el resultado, la división Transporte -0,12%, estas cuatro divisiones explican el 94% del resultado del mes.

Los otros tres indicadores de precios, tuvieron el comportamiento siguiente:

El Índice de Precios al Por Mayor a nivel Nacional, indicador que mide las variaciones de precios a nivel de los establecimientos mayoristas, en el mes de marzo bajó en -0,51%, observando en el primer trimestre del año, una tasa de 0,69% y en el período comprendido entre abril 2022 y marzo 2023, una variación de 5,68%.

En marzo, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo, que muestra las variaciones de los precios de los bienes de capital en el ámbito de Lima Metropolitana, registró una disminución de -1,18%, acumulando en los tres primeros meses del año, una variación de -0,52%; y en el período anual (últimos doce meses), aumentó en 4,98%.

Finalmente, el Índice de Precios de Materiales de la Construcción, que estima a nivel de Lima Metropolitana, las variaciones de precios de los principales insumos utilizados en el sector construcción, presentó en el mes de marzo una reducción de -0,30%, en el período enero-marzo 2023 subió 1,72% y en los últimos doce meses se ubicó en 2,93%.

Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional (Base Diciembre 2021 = 100) marzo 2023

En marzo de 2023, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional subió en 1,19%, dos divisiones

mostraron crecimiento superior al promedio nacional: Educación 4,76% y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas en 2,32%.

En tanto que, por debajo del promedio nacional se ubicaron ocho divisiones: Restaurantes y Hoteles con

0,90%, Bienes y Servicios Diversos 0,52%, Prendas de Vestir y Calzado 0,52%, Muebles, Artículos para el

Hogar y la Conservación de la Vivienda 0,37%, Bebidas Alcohólicas y Tabaco 0,34%, Salud 0,31%, Recreación y Cultura 0,28% y en menor medida Comunicaciones 0,01%.

De otra parte, mostraron disminución las divisiones Transporte -0,02% y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles -0,16%.

El resultado de marzo 2023, estuvo influenciado a nivel nacional por la variación de precios de cuatro divisiones de consumo: Educación, registró la mayor variación con 4,76%, que incorporó el efecto estacional de los servicios educativos escolares, observándose en todas las ciudades, alza de precios en las pensiones de colegio particular: inicial 9,0%, primaria 9,0% y secundaria 9,3%; gastos en proceso de matrícula para colegio particular: inicial 2,7%, primaria y secundaria ambos con 1,8%; así como los pagos por otros conceptos en colegios estatales: inicial 1,5%, primaria 1,6% y secundaria 0,9%. También la enseñanza terciaria en promedio subió 2,8%, como gasto en proceso de matrícula en instituto superior particular 5,5% (13 ciudades), pensión instituto superior particular 3,3% (19 ciudades), pensión universidad particular 3,1% (14 ciudades) y gastos en proceso de matrícula universidad particular 1,2% (9 ciudades); así como enseñanza postsecundaria, no terciaria, tales como pensión enseñanza técnico productiva 2,2% (11 ciudades).

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, presentó una variación de 2,32% por los mayores precios en carne

7,2%, incidiendo el pollo eviscerado con un aumento de 13,5% (24 ciudades) y sus cortes: pechuga 9,3%

(21 ciudades) y pierna 8,9% (19 ciudades), igualmente menudencia de pollo 10,2% (22 ciudades), también con alza carne molida 2,2% (14 ciudades), carne para guiso 2,0% (10 ciudades); los precios de leche, queso y huevos subieron 4,0% por el alza de huevos de gallina 13,4% (26 ciudades); asimismo, frutas con 3,1% entre ellas fresa 47,2% (10 ciudades), mango 14,1% (10 ciudades), limón 15,8% (20 ciudades), plátano de seda 9,2% (16 ciudades), manzana israel 2,3% (9 ciudades) y naranja de jugo 1,9% (11 ciudades) entre otros, por el contrario, algunas frutas registraron variación negativa como palta fuerte -10,9% (21 ciudades), uva blanca -10,1% (11 ciudades), granadilla -7,0% (19 ciudades) y maracuyá -5,4% (14 ciudades); además se registró alza de precios en pescados y mariscos 1,4% entre ellos caballa 7,7% (6 ciudades), jurel 3,0% (10 ciudades), bonito 1,4% (10 ciudades) y trucha 1,3% (6 ciudades); seguido de pan y cereales con 1,0% entre ellos maíz morado 29,8% (23 ciudades) en menor medida pan corriente 2,4% (7 ciudades), galletas saladas 1,7% (20 ciudades), arroz envasado 1,4% (8 ciudades), galletas dulces 1,1% (16 ciudades), quinua entera 0,9% (11 ciudades), fideos secos de pasta larga 0,8% (15 ciudades) y arroz a granel 0,7% (18 ciudades); también observó aumento de precios aceites y grasas con 0,2% principalmente mantequilla envasada que subió 1,6% (6 ciudades); asimismo aguas minerales, refrescos, jugos de frutas 0,6% entre ellos agua mineral sin gas 1,3% (5 ciudades), bebidas gaseosas 0,8% (15 ciudades) y agua de mesa sin gas 0,2% (9 ciudades).

Por el contrario, observaron menores precios las hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos en -2,6% principalmente por las bajas en papa huayro -15,1% (12 ciudades), papa amarilla -11,6% (25 ciudades), papa color -11,1% (11 ciudades) y papa blanca -10,9% (21 ciudades), sin embargo observaron alzas poro 22,4% (4 ciudades), lechuga 21,5% (18 ciudades), frejol verde 14,3% (4 ciudades), betarraga 13,5% (11 ciudades), verdura picada 8,8% (15 ciudades), brócoli 7,5% (14 ciudades), pepinillo 6,6% (11 ciudades), ají pimiento 5,4% (12 ciudades) y cebolla de cabeza 3,9% (20 ciudades). Restaurantes y Hoteles, mostró un incremento de 0,90%, por el alza de precios en servicio de comida en restaurantes y similares entre ellos menú en restaurantes con 1,0% (21 ciudades) y la comida a domicilio también con 1,0% (14 ciudades), platos calientes a la carta como arroz chaufa y salchipapa 1,5% cada uno, pollo a la brasa 1,4% (20 ciudades), caldo de gallina 1,3% (14 ciudades) y carne a la parrilla 1,1% (17 ciudades).

En el servicio de bebidas en restaurantes registraron mayores precios, refrescos naturales 1,2% (13 ciudades), cerveza servida 0,7% (14 ciudades), jugos de frutas licuado 0,6% (9 ciudades) y gaseosa servida 0,6% (11 ciudades). Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles mostró la mayor disminución en sus precios con -0,16%, debido principalmente a la reducción en la tarifa de electricidad residencial -0,5%, por saldo de la rebaja en el mes anterior (4 de febrero), y gas doméstico -0,8% (16 ciudades) por normalización progresiva en las ventas en aquellas ciudades (Puerto Maldonado, Puno y Cusco) que estuvieron desabastecida en el mes de enero 2023.

Comportamiento mensual del Índice de Precios al Consumidor en las ciudades

En marzo de 2023, los precios al consumidor aumentaron en veinte ciudades, observándose las variaciones más altas en cuatro de ellas, Piura con 2,59%, Trujillo 2,39%, Chiclayo 2,31% y Cajamarca 2,23%, todas ubicadas en el norte del país.

Con crecimiento positivo significativo, variando en un intervalo entre 2,00% y 1,50% se sitúan cinco ciudades, liderando Chachapoyas y Tumbes con 1,98% cada una, seguidas por Moyobamba 1,81%,

Chimbote 1,69% y Huánuco 1,61%.

En tanto que, variando en un intervalo entre 1,50% y 1,00%, donde se ubica el resultado nacional (1,19%), se sitúan cuatro ciudades, Tarapoto 1,44%, Ica 1,34%, Lima Metropolitana 1,25% y Huancayo 1,06%.

En otro tramo, variando entre 1,00% y 0,50% se sitúan cuatro ciudades observándose en la costa a Tacna

0,74%; en la selva Pucallpa 0,73%; en la sierra a Huaraz 0,68% y Arequipa 0,61%.

Con menor crecimiento, con variaciones entre 0,50% y 0%, se ubican tres ciudades, en la sierra Ayacucho 0,26%; en la selva a Iquitos 0,24%; y la de menor rango Moquegua con 0,14% en la costa.

Finalmente, seis ciudades mostraron disminución de precios: en la sierra sur del país Cerro de Pasco -0,09%, Huancavelica -0,29%, Abancay -0,55%, Puno -0,59% y Cusco -0,83%; en mayor magnitud, Puerto Maldonado con -5,67%.

La región norte del país se vio afectada por intensas lluvias que provocaron inundaciones afectando el

normal abastecimiento de mercados (menor oferta) con el consiguiente incremento de precios principalmente en los artículos de pan llevar. El producto que más incidió en la variación de marzo fue el

pollo eviscerado explicado por la reducción significativa de la oferta ante el bloqueo de carreteras, falta de alimento de aves y presencia de la gripe aviar.

En el sur del país, las ciudades afectadas por conflictos sociales en el mes anterior presentaron normalización de precios al regularizar el acceso a las principales vías y carreteras y mejorar el abastecimiento de diversos productos principalmente de combustibles y gas doméstico.

Evolución anual de los precios al consumidor en las ciudades

En el periodo comprendido entre abril 2022 y marzo 2023, dos ciudades muestran tasas superiores al

11,00%, tales como Ica 11,87% y Trujillo 11,01%.

Con menores variaciones, en un intervalo entre 11,0% y 10,0%, se ubican tres ciudades; Cerro de Pasco

10,44% y Huaraz 10,03% en la sierra; Tacna 10,43% en la costa sur.

Comprendidas en el rango que va de 10,00% a 9,00%, se encuentran seis ciudades, Arequipa 9,80%,

Cajamarca 9,63%, Puno 9,32%, Ayacucho 9,26%, y Cusco 9,05% en la sierra; seguidas por Puerto

Maldonado 9,28% en la selva.

En tanto que, con fluctuaciones entre 9,00% y 8,00%, donde se encuentra el resultado nacional (8,67%),

se ubican nueve ciudades, Abancay 8,80%, Huancavelica 8,31% y Huánuco 8,28% en la sierra; seguidas

de Moquegua 8,46%, Lima Metropolitana y Piura ambas con 8,40%, Chiclayo 8,00% en la costa; Iquitos y Tarapoto las dos con 8,26% en la selva.

Finalmente, con crecimiento menor al 8,0% se presentan seis ciudades, Chachapoyas 7,85%, Huancayo

7,65%, Pucallpa y Tumbes con 7,45% cada una, Chimbote 7,35% y en menor magnitud Moyobamba 6,73%.

Ver boletín completo

Fuente: INEI