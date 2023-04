Trayce Thompson se fue para la calle tres veces ante D-Backs

El jardinero de Trayce Thompson tuvo una noche histórica y difícil de olvidar en su carrera de Grandes Ligas, disparando tres jonrones en un solo partido con Los Ángeles Dodgers ante los Diamondbacks de Arizona en la MLB.

Thompson bateó de 4-3 con 3 anotadas, 3 jonrones y un total de ocho carreras remolcadas de las 10 que anotaron Los Angeles Dodgers ante los Diamonbacks de Arizona. Luego de esta gran noche, Trayce se consolida como el líder de jonrones y remolcadas de toda la MLB.

En su primer turno al bate encontró las bases llenas en la parte baja de la primera entrada ante los envíos de Madisom Bumgarner, a quien se la depositó a 107 millas y 406 pies de distancia de jonron por el jardin izquierdo.

En la quinta entrada Thompson fue agotar su tercer turno de la noche con dos corredores en base, repitiendo la dosis con su segundo cuadrangular de la noche a 108 millas y 417 pies de distancia.

Mientras que en su ultima aparición al bate de dicho partido se produjo en la parte baja de la octava entrada, sin nadie a bordo, eran solo él tú a tú con el lanzador dominicano Carlos Vargas, quien fue la víctima del tercer jonrón de la noche de Trayce Thompson, a 107 millas y 418 pies.

El hermano de la estrella de los Golden State Warrios, Klay Thompson, se establece entre los récords como el tercer jugador con mas remolcadas en un juego en la historia de la franquicia, solo detrás de James Loney y Gil Hodges, ambos remolcaron nueve.

Además, Thompson es el primer jugador de la MLB en tener más de 8 carreras impulsadas en su temporada debut (desde que las carreras impulsadas se convirtieron en una estadística oficial en 1920).

De esta manera Trayce Thompson completó la mejor jornada a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, la misma que ha sido un poco estresante por la gran cantidad de equipos por la que ha pasado, tales como Yankees, White Sox, Tigres, Indios, D-Backs, Padres, Cubs, Atleticos y Dodgers.

Ante las salidas de los jardineros A.J Pollock y Cody Bellinger, el dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, reveló que confiaba plenamente en lo que podia hacer Thopmson luego de registrar OPS de .901 con 13 jonrones y 41 remolcadas en 80 juegos en la temporada regular del 2022.

Hoy en dia el jardinero veterano comienza a dar frutos y de qué manera, cargando con la ofensiva de su equipo y respaldando al futuro miembro del salón de la fama Clayton Kershaw, quien realizó una buena salida de 6 entradas con 9 ponches y tan solo 1 carrera anotada.

Los Ángeles Dodgers obtuvieron su segunda victoria de la temporada 10 carreras por 2 sobre los Diamondbacks de Arizona. Cabe destacar que Trayce Thompson de 32 años, fue adquirido desde los Tigres de Detroit a cambio de dinero en efectivo en la temporada 2022.