Así fue el debut victorioso de Kodai Senga en las Grandes Ligas

El japonés Kodai Senga hizo se debut con los New York Mets y pudo concretar la primera victoria de su carrera en las Grandes Ligas – MLB.

En el tercer juego de la temporada 2023 para los New York Mets, Kodai Senga hizo su debut en las Grandes Ligas – MLB, siendo una primera aparición positiva para el astro japonés que a sus 30 años dio el salto al mejor béisbol del mundo.

Los Mets volvieron a visitar a los Miami Marlins en el LoanDepot Park y Senga comandó a su equipo a la primera victoria de su carrera en la MLB. Los dirigidos por Buck Showalter ganaron 5-1 y suman tres triunfos en lo que va de la naciente campaña 2023.

El nipón en este debut trabajó por espacio de 5.1 innings, permitiendo solo tres hits, una carrera limpia, dio tres boletos y ponchó a ocho rivales, realizando 88 picheos, 53 de ellos en strike

After his 8th strikeout of the day, Kodai Senga gets a roaring ovation as he comes off the mound: pic.twitter.com/K5ZGQrRQeh

— SNY (@SNYtv) April 2, 2023