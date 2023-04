Cómo evitar ser expuesto a la peligrosa burundanga

La burundanga, o escopolamina, cada cierto tiempo vuelve a la palestra debido a que es usada para robar y abusar de quienes son expuestos a ella.

Esta sustancia es extraída de las semillas del arbusto borrachero, o campanita. Es un polvo blanco incoloro e inoloro, por lo que pasará desapercibido al ser vertido en bebidas, alimentos o rociado sobre las víctimas. Una vez expuestas, las personas quedan sumisas ante sus victimarios, y en altas dosis es mortal.

Por su seguridad, evite ser expuesto a esta droga. No pierda de vista sus bebidas y comidas ni las acepte de desconocidos; no reciba papeles en las calles; no toque superficies sospechosas; si ponen papeles o esponjas en su carro, no los toque directamente; si debe tomar algo de una persona extraña, use servilletas; evite que se lo rocíen en el cuerpo o en la ropa.

Con información de el Universal