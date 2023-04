La cosa va estar muy caliente para la temporada 23-24 de la LMP: Carlos Manrique

Aprovechamos de platicar con Carlos Manrique presidente de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico en el marco del lanzamiento del programa Lanzadores del Futuro y a continuación lo que nos dijo con respecto a lo que viene para el circuito de invierno en su próxima campaña 2023-2024.

La cosa va a estar muy caliente porque equipos como Tomateros, Charros se quedaron muy abajo en la tabla, después Hermosillo que fue prácticamente súper líder todo la temporada y se quedó también corto, y dos equipos que quedaron muy bien Guasave y Mochis, entonces vamos a tenre seguramente una temporada increíble de seguir solidificando lo que hemos venido haciendo, de concluir algunos proyectos que tenemos en términos de tecnología de Trackman, etc y la parte que es muy importante como es seguir buscando los socios comerciales que nos permitan llevar una mejor situación financiera a los equipos que permitan seguir invirtiendo en mejores instalaciones, estadios, parques y mejores peloteros que se haga un circulo virtuoso para que sigamos creciendo como liga.

Es un tema difícil, complicado porque muchas veces el deporte te hace ser mu emocional no pensar objetivamente y si nosotros ahorita pedimos o hacemos una licitación seguramente va a salir muchísima gente interesada, pero es muy importante buscar el socio correcto como lo fue en su momento Sultanes, Guasave, Charros con la nueva administración, tenemos que tener socios que sean muy ad hoc a lo que estamos buscando que comulguen con lo que estamos buscando a largo plazo, que tengan la misma visión de negocio, etc, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, estamos platicando ahí con varias personas, creo que este año no se va a concretar nada, pero veremos si en el futuro logramos encontrar el socio correcto para lo que hacemos nosotros en la liga.

Este año va a ser un gran año, un año de consolidación y viendo hacia el futuro simpre.

No creo que sea muy difícil porque Guasave está muy bien y Sultanes es una gran organización liderada por un gran un grupo de personas, Don Pepe Maiz con muchísima experiencia muchos años en esto el hecho de que dos equipos que no estaban como favoritos al inicio de la temporada llegarán a la final y con una victoria de Mochis después de 20 años refleja y es un ejemplo de que la liga es súper competitiva de que cualquiera puede ganar, ser campeón y es un nivel de béisbol espectacular y muy parejo no como en otras ligas que sabemos siempre.

Yo creo que sí, definitivamente he visto y leído muchas reacciones de lo que pasó después del WBC, los Estados Unidos, Major League Baseball van a ver diferente al pelotero mexicano, diferente el desarrollo del pelotero mexicano y creo va a cambiar la geografía de los peloteros pronto en los próximos años y vamos a ver muchas más inversión, micho más desarrollo y mucho más número de jugadores mexicanos en Major League Baseball estoy seguro.