Luis Arráez hace historia en sus primeros juegos con los Miami Marlins

El venezolano Luis Arráez empezó su carrera con los Miami Marlins produciendo con el madero y haciendo historia en la MLB 2023.

Luis Arráez luego de ser campeón bate con los Minnesota Twins, fue cambiado a los Miami Marlins para la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB, siendo un comienzo histórico en sus primeros juegos con la organización de Florida. El venezolano se hizo sentir ofensivamente en la primera serie de la campaña ante los New York Mets.

En la primera serie de la temporada 2023 de MLB, Arráez se fue de 16-9 con los Marlins, entrando en la historia de esta organización al unirse a Jeff Conine (1992), Cameron Maybin (2008) y Emilio Bonifacio (2009) como el cuarto pelotero en la historia de la franquicia con siete o más hits en sus primeros tres juegos para comenzar una carrera en los Marlins.

Luis Arraez joins Conine 93′, Maybin 08′ and Bonifacio 09′ as the 4th player in franchise history with 7 or more hits in his first three games to start a Marlins career. #MakeItMiami

