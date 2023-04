¡Última hora! Jerónimo Gil habla por primera vez tras salir en libertad

El periodista Luis Olavarrieta público este domingo 2 de abril en su canal de YouTube una reveladora entrevista con Jerónimo Gil tras su salida de la cárcel. Cabe recordar que el actor estuvo preso en el centro penitenciario El Rodeo durante 55 días por porte ilícito de armas.

En la extensa conversación, el actor habla sobre los motivos que lo llevaron a “explotar” a las afueras de una reconocida discoteca de la ciudad capital. Este episodio de ira fue viralizado a través de las redes sociales y corrió como pólvora, lo que hizo que las autoridades actuaran.

Jerónimo aseguró que en el momento en que sucedió dicho incidente atravesaba por la culminación de una relación y por una difícil situación con un socio que tenía para ese entonces. Todo ese cúmulo de emociones aseguró que pudo haber influido en la violencia que él exteriorizó ese día.

El actor dijo que hubo momentos puntuales que no recuerda, a excepción de imágenes confusas que todavía quedan en su memoria. En la entrevista afirma que no sabe el motivo exacto por el cual lo sacaron del local. Sin embargo, cree que se debió a algún altercado dentro de las instalaciones.

Jerónimo Gil – cortesía

Jerónimo contó que durante su estancia en El Rodeo II dio clases de dicción y de actuación. Pese a ello, su estadía en ese lugar dijo que lo marcó mucho desde el primer momento. Afirmó que estar bajo ese régimen lo hizo sentirse asustado y vulnerable.

En la entrevista, el actor llegó a las lágrimas y dijo que ya no quiere ver un arma en su vida. Su salida de la cárcel no le dio la plena libertad, por lo cual no podrá salir del país ni de la Gran Caracas durante un año.

