Caos en Twitter: cómo saber si una cuenta está verificada por pago o por relevancia

Han pasado ya varios meses desde que Elon Musk compró Twitter y todo parece indicar que las cosas al interior de esta empresa siguen “patas para arriba”, lo cual sigue generando mucha confusión entre los usuarios de la plataforma.

Una de las medidas más polémicas tomadas por Musk para Twitter fue el tema de pagar una suscripción para que los usuarios mantengan ciertos privilegios, como por ejemplo aparecer en la pestaña de “Para ti” de todos los usuarios, así como el tema de la verificación de las cuentas.

De este último punto, aquellos que desean que en su perfil aparezca la palomita azul deberán estar suscritos a Twitter Blue, lo cual implica pagar $11 dólares por mes, algo que reconocidas cuentas de empresas y celebridades han decidido no hacer.

La idea de ejecutar esta medida es que, precisamente, en la sección “Para ti”, en donde se selecciona lo que más nos puede llegar a interesar según el algoritmo, solamente aparezcan cuentas que estén verificadas, lo cual implicaría que publican “tuits de relevancia”.

El problema está que muchos creen que habrá usuarios que aparecerán en esta sección con cuentas para suplantar a otros, para trollear o difamar solamente porque pudieron pagar la suscripción.

Actualmente la palomita de verificación de Twitter se visualiza de 3 distintas formas: azul, que es para personas como organizaciones, la dorada que es exclusiva de organizaciones y empresas, y la gris que es exclusiva para cuentas ligadas al gobierno.

Recientemente, la empresa ha comenzado a retirar la famosa palomita azul a aquellas cuentas que la obtuvieron previamente a la creación de Twitter Blue; sin embargo, el New York Times indica que alrededor de 10,000 organizaciones con más seguidores en dicha red social y 500 anunciantes altamente valorados están exentos a este cambio.

También BBC reportó que algunos medios como CNN, Los Angeles Times, o el Washington Post tienen el sello dorado pese a que públicamente dijeron que no pagarían por dicha verificación. Lo mismo ocurre en el mundo de la farándula, ya que algunas celebridades como LeBron James o Ice-T, quienes a pesar de sus críticas hacia este sistema siguen contando con la verificación.

El punto es que Twitter anunció que sería a partir del 1 de abril que comenzaría a quitar las palomitas a aquellas cuentas que no se han suscrito a Twitter Blue, pero todo parece indicar que no se ha ejecutado en todas las cuentas pues hay muchas que no han pagado y siguen conservando la insignia.

