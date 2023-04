¿Eres cliente de Digitel? Conoce las nuevas tarifas

La compañía de telefonía móvil Digitel, realizó un ajuste en los precios de sus planes que están en vigencia este mes de abril de 2023.

Los cambios se pueden consultar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1 GB e Inteligente Plus 2 GB.

A continuación, se presentan los nuevos costos y la comparativa con los precios del mes anterior.

Plan Radicall Plus: Bs 10,50

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs 34,91

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs 63,49

El plan Radical Plus continúa como el más básico y económico de la compañía y pasó de Bs 8,50 a Bs 10,50, lo que representa un incremento del 23,53%.

Mientras que el plan Inteligente Plus 1.1 GB, pasó de Bs 28,70 a Bs 34,91, lo que supone un aumento del 21,64% y finalmente, el plan Inteligente Plus 2 GB en marzo costaba Bs 52,20, ahora su precio es de Bs 63,49, un 21,63% de incremento en relación con el mes anterior.