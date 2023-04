Fiscalía New York vs Maduro & Trump

Fiscalía New York vs Maduro & Trump: La Fiscalía de New York acusa al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de varios delitos relacionados con fraude y corrupción. La noticia genera entusiasmo en detractores del exmandatario, mientras que sus seguidores han salido en su defensa.

Sin embargo, en Latinoamérica el foco está puesto en la otra parte de la noticia: la acusación de la Fiscalía de New York contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por narcotráfico y colaborar con el terrorismo. El chavismo, por su parte, ha reaccionado a esta noticia calificándola como una acción política orquestada por los Estados Unidos para atacar a Venezuela.

Fiscalía de New York acusó a #DonaldTrump (el chavismo aplaude a rabiar). Fiscalía de New York acusó a #Maduro de narcotráfico y colaborar con el terrorismo (el chavismo dice que es político, que esa fiscalía actúa por órdenes de Trump para atacar a #Venezuela) En fin! — Zair Mundaray (@MundarayZair) April 4, 2023

Desde el Gobierno venezolano denuncian una campaña de desprestigio justificar una intervención en el país. En este sentido, la acusación contra Maduro para el chavismo es una maniobra más dentro de esta estrategia.

No es la primera vez que se acusa a Maduro y a otros altos cargos del Gobierno venezolano de estar involucrados en actividades ilícitas. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas acusaciones tienen condena en un tribunal.

En cualquier caso, la noticia genera una gran controversia en Venezuela y en la comunidad internacional, el debate será por muchos meses o años.

