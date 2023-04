Gleyber Torres consigue récord que solo tenía un pelotero en los Yankees

El venezolano de los New York Yankees, Gleyber Torres inició en gran forma la temporada 2023 de MLB, tanto así que consiguió una marca que solo la tenía un pelotero en la historia de la organización.

El infielder venezolano recientemente llegó a la cifra redonda de los 100 cuadrangulares en su carrera.

Torres registra con dos jonrones y tres bases robadas en cuatro juegos de la temporada 2023 de MLB, siendo apenas el segundo jugador en la historia de los Yankees con dos o más cuadrangulares y tres o más robos de base en los primeros cuatro desafíos de una temporada, uniéndose a Roy White, quien lo hizo en 1969.

Yankees with 2+ HR and 3+ SB through first four games of a season:

Gleyber Torres (2023)

Roy White (1969)

