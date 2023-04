¿Eres usuario de Inter? conoce las nuevas tarifas

Gran descontento manifestaron usuarios de la empresa Inter, en la oficina del Big Low Center, por aumento en el precio de las tarifas y mal funcionamiento del servicio.

Francisco Melián informó que unas 150 personas fueron a reclamar porque los migraron de la señal analógica a la fibra óptica y los montos a pagar son 800 a 900 bolívares por persona.

A parte el servicio no funciona, el 50% de lo canales no tiene audio y los que si se cuelgan y no se ven completo.

“No hay quien nos tome el reclamo, no respetan a las personas de la tercera edad y nadie da información si no que tenemos que calarnos esa situación”, dijo el denunciante a Sandyaveledo.net.