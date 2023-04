«Shrek» tendrá una quinta parte y quiere repetir su elenco principal

«Shrek» tendrá una quinta parte y espera reunir en esa nueva película al elenco principal que dio voz a los personajes de la cinta original de 2001, indicó este martes el productor Chris Meledandri, que confirmó que DreamWorks ya está trabajando en ese proyecto.

«Esperamos que el reparto vuelva. Las conversaciones están empezando ahora y todo indica que los actores están entusiasmados con la idea de regresar», contó en una entrevista otorgada al medio especializado Variety.

A inicios de siglo el cómico Mike Myers dio voz a Shrek, el ogro verde que en contra de su voluntad se ve obligado a rescatar a la princesa Fiona, interpretada por Cameron Diaz, mientras lo acompaña un molesto y parlanchín burro, a quien dio vida Eddie Murphy.

El éxito de la cinta que mezclaba a los personajes más icónicos de los cuentos de hadas fue tal que tuvo cuatro filmes más y un especial de navidad.

Su legado continúa y aunque los actores no han firmado ningún acuerdo, las posibilidades de tener las voces originales en el filme son altas. Un ejemplo de ello fue cuando Murphy respondió en enero al medio canadiense Etalk que «aceptaría en dos segundos» formar parte de la quinta entrega.

El actor de «The Nutty Professor» incluso desea que su personaje tenga una película propia, al igual que sucedió con el rol de El Gato con Botas, que apareció por primera vez en «Shrek 2» (2004), con la voz de Antonio Banderas, y que luego protagonizó «Puss in Boots» (2011) y «Puss in Boots: The last wish» (2022).

La saga del ogro, uno de los primeros proyectos de DreamWorks, se convirtió en un tremendo éxito de crítica y audiencia tras su debut. Esa primera película ganó el Óscar a la mejor cinta de animación y recaudó más de 488,4 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

«Shrek» fue un revulsivo para DreamWorks, que a lo largo de la última década ha crecido hasta convertirse en un referente en el sector de la animación con proyectos como «Madagascar», «Kung Fu Panda» o «Trollhunters: Tales of Arcadia».