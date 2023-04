VIDEO + Ex PDVSA «me quemaron la cara»: Alfredo Chirinos, denuncia tortura en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde recibió patadas en sus costillas.

Chirinos fue encarcelado en 2020 junto a la también ex gerente Aryenis Torrealba y condenado en 2021 a 5 años de prisión por supuestamente divulgar información confidencial de PDVSA.

Chirinos y Torrealba recibieron recientemente la libertad, pero aún enfrentan una lucha judicial para demostrar su inocencia ante la Sala Constitucional.

En una entrevista en el programa «Vladimir a la Carta», Chirinos pidió disculpas a los venezolanos por confiar en las instituciones del Estado.

«A mi me quemaron la cara, me reventaron las costillas a patadas y en ese momento pensaba, en todos los amigos con los que discutí que en este proceso la tortura se había acabado. A ellos le pido perdón acá. Duré 4 horas boca abajo recibiendo patadas. La juez me vió así el día que me presentaron y cuando le mostré todos los golpes me dijo que eso no importaba. Entonces, es un sistema de corruptos y de mafias que están en todos los entes del Estado«, dijo.

El ex gerente de PDVSA también enfatizó en que la denuncia de tortura que realizó ante el Ministerio Público no tiene respuesta por ahora. Chirinos pidió que se ataque el sistema que permite que este problema se siga repitiendo cada cierto tiempo.

Es necesario tomar acciones de masa con PDVSA para evitar que sigan faltando a la nación 20 o 30 mil millones de dólares.

También precisó que la lucha contra la corrupción no puede ser solo contra unos pocos corruptos, sino contra todo el sistema que lo permite.

En resumen, Alfredo Chirinos ha denunciado torturas en la DGCIM, pidió disculpas a los venezolanos por confiar en las instituciones del Estado para denunciar el desfalco en PDVSA, y enfatizó que se deben

Vea la entrevista completa aquí: https://www.youtube.com/live/3cyx7_GXQpU?feature=share

