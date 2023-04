Yoaibimar Marginal comenzó la transformación en su cuerpo y estallaron las redes

A través de las redes sociales diversos usuarios de la red social Instagram han debatido en la cuenta de Yoaibimar “La Marginal” debido a unos supuestos retoques que se ha realizado en su cuerpo.

Mientras algunos de los comentarios de los seguidores de la migrante venezolana, radicada en Nueva York, son para cuestionarla fuertemente, otros son para felicitarla debido a que se nota su mejora desde que llegó a suelo norteamericano.

“Báñate en mantequilla que todos esos comentarios mal sanos no te afecten eres una mujer luchadora y solo tu sabes lo que has vivido”, “Aquí hay muchos envidiosos , no le pares tu eres especial ,única y súper bella”, “tú si representas alas mujeres venezolanas alas echan palante y son guerreras buenas madres dios te bendiga niña vienen mas éxitos”, son parte de los mensajes en cada fotografía subida por Yoaibimar.

Recordemos que esta joven es conocida por ser una de las primeras mujeres que cruzó la peligrosa selva del Darién junto a su hijo de condiciones especiales con el fin de lograr una mejor vida.

Aquí algunas imágenes que muestran los supuestos retoques: