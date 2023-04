La petición que le hizo Gerrit Cole en pleno juego a Aaron Boone

El as Gerrit Cole de los New York Yankees tuvo una excelente segunda salida de la temporada 2023 ante los sub-campeones del 2022, los Phillies de Philadelphia.

Si hay algo que describe a Cole es lo competitivo que suele ser, le encanta hacer salidas largas y no le gusta salir a destiempo en la lomita si está haciendo bien su trabajo. Esta vez, mediante el juego de los Phillies de Philadelphia vs New York Yankees, Gerrit Cole le pidió a su dirigente Aaron Boone que le diera un bateador mas antes de ser retirado del juego.

Gerrit Cole ya había lanzado 6 entradas y un tercio, venía Nick Castellanos al bate y Boone tenía las intenciones de retirar a Cole, sin embargo, le cumplió el deseo al lanzador. Gerrit Cole no quedó mal receptándole un ponche a Nick Castellanos, el relevista Jonathan Loaisiga entró en su lugar.

Video:

Gerrit Cole looked over to Boone in the dugout and asked for “one more” batter pic.twitter.com/hpCpWKH2mH — Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) April 5, 2023

Gerrit Cole permitió una carrera y tres hits, tres bases por bolas y un total de ocho ponches en 6 entradas y dos tercios, obteniendo su segunda victoria en la temporada 2023. Este registra 0.73 de efectividad en 21 entradas mas 19 ponches, sigue invicto con dos victorias sin derrotas.