New York Mets reclamaron vía waiver a lanzador dominicano de Pittsburgh Pitares

Los New York Mets eligieron al pitcher derecho dominicano Edwin Uceta de los Pittsburgh Pirates vía waiver.

Según Anthony DiComo, quien escribe y cubre a los Metropolitanos para MLB.com, SNY y MLB Network reportó la información en Twitter, de igual forma que enviaron al diestro al equipo Triple-A Syracuse del sistema de granjas sucursales en las Ligas Menores.

Edwin ha lanzado en 24 juegos en las Grandes Ligas con Los Angeles Dodgers y Arizona Diamondbacks.

De igual forma el reportero informó que Sam Coonrod va a la lista de lesionados de 60 días.

Uceta de 25 años de edad, fue designado para la asignación por los Pittsburgh Pirates el 4 de abril de 2023. Dos días antes también había sido reclamado por los filibusteros de waiver proveniente de los Detroit Tigers.

El lanzador también fue designado para la asignación por los Detroit Tigers el 30 de marzo de 2023, quienes lo habían reclamado fuera de waivers de los Arizona Diamondbacks, quienes también los designaron para asignación.

— Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) April 6, 2023