Razones por las que Kade McClure no debió llamar tramposo a Fernando Tatis Jr

El lanzador de Ligas Menores de los Gigantes de San Francisco, Kad McClure, no mintió al decir que Fernando Tatis Jr hizo trampa y que está en proceso de rehabilitación con miras a su regreso a las Grandes Ligas. Sin embargo, puede que no sea el adecuado en decirlo.

McClure, lanzador de Triple-A de los Gigantes de San Francisco, llamó tramposo a Fernando Tatis Jr luego de que este le disparara un cuadrangular épico el pasado martes en Ligas Menores. Kad se ha hecho viral como nunca antes lo había hecho por sus propios méritos.

Esos comentarios deberían ser reservados de parte de los jugadores y dejados en la boca de los fanáticos, especialmente en el caso de Kad McClure y te explicamos por qué.

Con ese comentario, Kad McClure ha dejado claro que todo el jugador que use esteroides será un eterno tramposo según su forma de pensar. Viniendo de un jugador del sistema de los Gigantes de San Francisco, puede que dicho comentario no sea el mejor y mucho menos para alguien que aún no alcanza en mas alto nivel.

Los rasgos que hay en San Francisco…

El hoy en dia as de la rotación de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, fue suspendido por 80 juegos luego de violar el programa anti-drogas para mejorar el rendimiento en la temporada 2019. Desde entonces se ha enfocado en sí mismo para ser lo que hoy en dia es, la cara de la rotación de su organización.

La franquicia de los Giants perdonó a Webb y no lo juzgó, gracias a eso hoy lo tienen sano, fuerte y en su mejor momento ayudado al equipo.

Tomando en cuenta el pensar que tiene Kad McClure de los que han usado esteroides. ¿Se sentiría cómodo Logan Webb compartiendo camerino con McClure en un futuro? ¿Influiría ese comentario en una decisión futura que quieran tomar los Gigantes con respeto a McClure?

Le puede afectar en un futuro a Kad McClure…

Múltiples jugadores que han arrojado positivo a esteroides se convirtieron en líderes y veteranos de sus equipos, entre ellos podemos mencionar a Nelson Cruz con los Twins, Nationals, Rays y ahora los Padres. Como también el mismísimo Robinson Canó, no dejó de ser un mentor en los Mets y Marineros después que cometió sus errores.

Puede que un dia McClure tenga que llegar a un equipo donde el líder, capitán, el veterano que todos respetan o múltiples compañeros sea parte de la lista de los que arrojaron positivo a esteroides y recibieron su respectivo castigo. McClure podría tener un poco de miedo al llegar allí o mas bien, no ser tan bienvenido.

Es probable que un equipo con un jugador con un pasado polémico con relación a los esteroides, lo piense un poco antes de agregar a McClure a la lista.

Barry Bonds, un rey perdonado en San Francisco.

Bonds es para muchos el mejor jugador en la historia del juego, pero aún hay ciertas incertidumbres por su vinculación al uso de esteroides en la segunda década de su carrera profesional. Sin embargo, Barry Bonds aún sigue siendo un rey en San Francisco 20 anos después de su retiro, y algunos fans de los Gigantes no piensan crucificarlo si en verdad cometió ese error.

Kad McClure no midió sus palabras antes de hacer ese comentario perteneciendo a esa organización que ha vivido de cerca el problema de los esteroides, incluso, después de todo esto, no se sabe como reaccionarían los fans de los Gigantes si alcanzan a ver a Kad McClure lanzando en las Grandes Ligas.

Algo sobre el caso de Fernando Tatis Jr….

Los méritos que un jugador consiga después de ser suspendido por esteroides no se le deben acreditar a la sustancia que consumió para mejorar el rendimiento, ya que esta no permanece para siempre en el cuerpo del pelotero.

Las cosas que haga Fernando Tatis Jr de ahora en adelante serán en base a talento. La MLB seguirá haciéndole pruebas ahora con más consistencia y se asegurará de que no vuelva a jugar si está usando sustancias. Es absurdo pensar que si pega un cuadrangular será gracias a lo que consumió hace casi un año.