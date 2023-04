Se calientan las cosas entre Alex Verdugo y Alek Manoah

El lanzador Alek Manoah de los Toronto Blue Jays y el jardinero Alex Verdugo de los Boston Red Sox hicieron un intercambio de declaraciones, criticándose uno con el otro en el inicio de temproada de la MLB 2023.

Alek Manoah es de esos lanzadores que celebran mucho, dicen cualquier cosa sin pensar y encima es uno de los lanzadores jóvenes mas talentosos del negocio, fue all-star en el 2022 y visto como uno de los mejores lanzadores de su equipo. Sin duda ha escalado un poco rápido.

Ante las celebraciones fuera de lo común de Manoah, es cuando el mexicano Alex Verdugo no puede quedarse callado y tuvo estas palabras para él:

“Lo diré ahora mismo, creo que Alek Manoah lo hace incorrecto. Creo 100% que lo hace. Puedes encontrar videos de él en Triple-A haciéndoles así a los bateadores. El año pasado, diciéndoles a Franchy Cordero y Bobby Dalbec ‘Siéntense’, mierdas así, y mirándolos directamente” dijo Verdugo.

“No me gusta esa mierda. Ahí es cuando empiezo a tener algunos problemas con eso. Quieres mirar la pelota y hacer lo que quieras, salta y mirar la pelota. No hay razón para mirar al lanzador. Y luego, viceversa, con el lanzador ponchando a un bateador. Quieres entusiasmarte, mirar a tu banquillo. No es necesario que mires al plato y digas: ‘Jódete’. Creo que ahí es cuando empiezas a enredarte un poco. Pero si es una reacción genuina y es para rus compañeros, no contra o no dirigida hacia alguien, entonces sí, está bien”. continuó diciendo Alex.

“Esas cosas me molestan. Debería jugarse como si lo estuvieras celebrando con tu equipo, no faltándole el respeto a otro jugador. Al final del día solo estamos tratando de competir, eso es todo.” culminó diciendo Verdugo.

Lo que dijo Alek Manoah sobre las declaraciones de Alex Verdugo…