Adam Duvall impone récord de carreras remolcadas en los Boston Red Sox

Adam Duvall firmó como agente libre con los Boston Red Sox para esta temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB y el impacto ha sido inmediato, ya que su producción ha sido tan importante en los primeros juegos que ha impuesto un récord de carreras remolcadas en la organización. El jardinero ha sido sin duda le mejor bateador del equipo en este arranque de zafra.

Mediante el juego del jueves entre Red Sox y Detroit Tigers, Duvall conectó su tercer jonrón en la campaña 2023 de MLB y se convirtió en el primer jugador del equipo de Boston en registrar 12 carreras remolcadas en sus primeros seis juegos con la franquicia.

— Roberth Pérez (@RoberthEperez17) April 6, 2023