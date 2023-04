El video sobre Semana Santa que le bloqueó YouTube a Bárbara Palacios

La Miss Universo 1986, Bárbara Palacios denunció recientemente que la plataforma de YouTube le eliminó su cuenta después de compartir un video en el que hablaba de la Semana Santa.

«Queridos seguidores, me quitaron mi canal de YouTube después de compartir mi último vídeo del Domingo de Ramos donde hice una invitación a que las personas se dieran la oportunidad en esta Semana Santa de reconocer a nuestro Señor Jesús en sus vidas», escribió la exmodelo venezolana en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Palacios indicó que hizo la apelación «a esta injusta decisión» la cual le fue negada, por lo que pidió a sus seguidores denunciar «la censura contra los cristianos»

«Esto es una cristianofobia. Espero que se den cuenta de su grave error», expresó.

«Yo tengo años con mi canal de YouTube y siempre lo he manejado con responsabilidad y dignidad. De tal forma manejo todas mis redes sociales de más de un millón y medio de seguidores (…) Espero que YouTube, por favor, solucionen este problema y me devuelvan mi canal a la brevedad», prosiguió.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Palacios aseguró que recibió un correo electrónico de la plataforma donde le informó que había «violado» las reglas de Youtube.

EL VIDEO:

Inspirador Domingo de Ramos 🌿🌴 Hoy comienza la Semana Santa, está llena de un profundo significado para nuestras vidas, es la última semana que Nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra ✝️

El dio su vida por ti, por mi, por cada uno de nosotros ❤️ En esta semana toma el tiempo… pic.twitter.com/HQxDKhwVpT — Barbara Palacios (@bpinspiracion) April 2, 2023

«No puedo entender cómo YouTube me va a cancelar el canal que tengo desde hace muchísimos años (…) Quiero pensar que esto es un error porque no puedo creer que sea una persecución por ser cristiana, no puedo creer aquello que dicen tanto hoy en día que esto es una cristianofobia. Por favor, no puede ser, eso no puede ser, y tenemos que darle una respuesta a las personas», finalizó.

Bárbara Palacios se coronó Miss Universo en el año 1986, convirtiéndose en la tercera venezolana en ganar el certamen de belleza internacional.

Es licenciada en publicidad y marketing con un máster en teología y psicología. Además, es fundadora y CEO de Bárbara Palacios Network, creadora de su propia plataforma de los «9 pasos» para guiar a las personas en el logro de un nivel de vida integral, plena de bienestar y fe, y ha escrito los libros «La belleza de saber vivir» y «Lejos de mi sombra, cerca de la luz».