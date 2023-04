¿En qué país vive? Asaltaron a usuario en El Metro de Caracas, y le robaron $1.000

Un usuario de El Metro Caracas habría sido asaltado en pleno tren mientras cruzaba entre los túneles del recorrido de la Línea 3.

De acuerdo a la información difundida el hecho ocurrió el pasado miércoles a eso de las 7:30 de la noche.

Así lo dio a conocer Javier I. Mayorca periodista especializado en criminalística a través de sus redes sociales.

Asimismo, detalló que la víctima fue despojada de más de mil dólares que tenía encima.

Precisó que todo habría ocurrido mientras El Metro iba entre las estaciones La Bandera y Los Símbolos.

A propósito de la información, muchos usuarios se manifestaron y comentaron sobre lo raro del atraco.

¿No parece como muy evidente que lo estaban siguiendo o algo por el estilo?, comentó un usuario llamado Yuki_Kurihara18.

Otro, con argumentos similares opinó: «Quien lo manda a cargar esa suma dinero y en El Metro, o sería que se lo comentó a alguien y lo sapearon», dijo IsabelB21495638.

Algunos recriminaron el hecho de que viajara en el subterráneo con esa suma de dinero.

«Se dejo robar por pendej#, un taxi le sale mas económico.. más aún con los servicios de transporte que hay actualmente que de paso son bien seguros», escribió Marupa231260.

Y ya que hacía ese loco con mil dólares montado en el metro no tenía uno de 50 para pagar un taxi o todos eran de 100? No me jodas

— jose antonio (@joseant88546366) April 6, 2023