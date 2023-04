Pete Alonso superó en jonrones a Carlos Beltrán en la historia de los New York Mets

El Oso Polar Pete Alonso pegó su jonrón 150 de por vida en su carrera en las Grandes Ligas y superó al puertorriqueño Carlos Beltrán en la lista de jonroneros históricos de los Metropolitanos.

Si algo se esperaba que hiciera Pete desde que estaba llamado a debutar en MLB en la temporada 2019 era batear jonrones y así lo ha hecho desde entonces siendo con aquellos 53 cuadrangulares que lo llevaron a establecer el récord de bambinazos para un novato en el Big Show y a ganar el Premio al Novato del Año en la Liga Nacional ese año.

Después de eso Alonso ha pegado 16 (2020 recortada a 60 juegos por la pandemia de coronavirus covid-19), 37 (2021), 40 (2022) y 4 (2023) jonrones por campaña con los que llegó a la cifra redonda con Nueva York.

Con su estacazo de hoy el Oso Polar se convirtió en el sexto pelotero en la historia de los Mets en alcanzar los 150 jonrones de por vida:

1. Darryl Fresa (252).

2. David Wright (242).

3. Mike Plaza (220).

4. Howard Johnson (192).

5. David Kingman (154).

6. Pete Alonso (150).

Necesitó 301 juegos menos para superar a Carlos Beltrán.

El toletero está llamado a ser el jonronero histórico de los Metropolitanos, incluso a pegar 500 jonrones en su carrera.

Además, el slugger ha sido un espectaculo en le Home Run Derdy (Derby de Jonrones) en el All-Star Game (Juego de Estrellas) de la Gran Carpa que ha participado, ganando dos (2). Incluso Pete ha demostrado que participar en dicho evento no afecta su swing como muchos peloteros han dicho desde el venezolano Bob Abreu después de ganar el de 2005, a Alonso más bien la competición parece ayudarlo a mejorar su ritmo jonronero.

