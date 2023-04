Yankees hacen movimientos interesantes en su roster previo al juego del sabado

Los New York Yankees recurrieron a dos jugadores de Ligas Menores con el fin de reemplazar a otros dos de Grandes Ligas que van rumbo a la lista de lesionados luego del primer juego de la serie ante los Orioles de Baltimore.

Jugadores que van rumbo a la lista de lesionados, bajas sensibles para los New York Yankees.

Ante las inesperadas bajas en medio de una serie ante unos Orioles de Baltimore fortalecidos, los Yankees subieron al lanzador abridor dominicano Jhonny Brito, y seleccionaron el contrato del jardinero veterano Willie Calhoun.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Recalled RHP Jhony Brito from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

• Placed INF Josh Donaldson on the 10-day injured list (retroactive to 4/6) with a right hamstring strain.

• Placed RHP Jonathan Loáisiga on…

