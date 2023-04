Aaron Judge dicta sentencia por tercera vez y supera a Don Mattingly

El jardinero Aaron Judge disparó el vuelacercas número 3 de la temporada 2023, superando al legendario Don Mattingly en la lista de todos los tiempos en la MLB.

Mediante el tercer y último juego de la serie entre New York Yankees y Baltimore este domingo, el “Juez” disparó un cuadrangular violento a 412 pies de distancia con una velocidad de 112 millas por hora, siendo este su tercero de la temporada de las Grandes Ligas de Beisbol 2023.

Judge llegó a 223 jonrones de por vida en las Mayores, superando los 222 que conectó el legendario Don Mattingly, quien fue uno de los mas grandes iconos de los New York Yankees desde el 1982 hasta el 1995. Ahora Judge ocupa el puesto 11 en la lista de jonrones de todos los tiempos de los Yankees.

Video:

Aaron Judge smokes his third home run of the season! pic.twitter.com/we0IJ3sEal

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) April 9, 2023