El jugadón que hizo Edmundo Sosa en la tercera base de Phillies

El panameño Edmundo Sosa de los Filis de Filadelphia, fue el protagonista de una de las mejores jugadas defensivas en lo que va de la temporada 2023 de Grandes Ligas de Beisbol.

Como un infielder neto que puede jugar en cualquier posición que lo necesiten de esquina a esquina en el infielder, Edmundo Sosa se hizo cargo de la tercera base esta tarde del domingo ante los Reds de Cincinnati, quienes fueron víctimas de una de sus mejores obras de artes defensivas.

En la parte alta de la novena entrada con 1 out con el marcador 4-2 a favor de los Filis y Craig Kimbrel en la lomita en busca de un hold. El joven Tyler Stephenson disparó una línea candente hacia la tercera base que Sosa fildeó, pero que se le salió del guante, aun asi, logró volver atrapar la bola en el aire esta vez con su mano derecha y ejecutó un tiro perfecto a la inicial.

Video:

Unreal play by Edmundo Sosa

Always gotta stick with the play! pic.twitter.com/8IFWtZDHIQ

