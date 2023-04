¡Prepara el bolsillo! Movilnet ajusta sus tarifas

La compañía de telefonía celular Movilnet realizó un ajuste en las tarifas de los planes de telefonía celular y navegación, correspondiente al mes de abril de 2023. Así lo informan en el canal de Telegram Contacto Con Josué Pardo.



El Inteliplan 1.1GB que anteriormente costaba Bs. 28,70 mensual, ahora tiene un valor de Bs. 34,91 o US$1,42 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).



El Inteliplan 2.1GB que tenía un valor de Bs. 54,80 al mes, pasó a costar Bs. 66,65 o US$2,72.



Por su parte, el Inteliplan 3.6GB que tenía un precio de Bs. 93,95, ahora vale 114,27 o US$4,66.



El plan más elevado, Inteliplan 10GB antes era de 134,31 Bs, y reduce su precio a 133,12 Bs. y el plan colaborador cubano se fija en 89,71 Bs.

No solo Movilnet, Digitel también ajustos sus tarifas

La compañía de telefonía móvil Digitel, realizó un ajuste en los precios de sus planes que están en vigencia este mes de abril de 2023.



Las tarifas de los servicios en general se ajuntan a la inflación y la tasa cambiaría, a veces manteniendo su precio en dólares, y en otras incluso incrementando el monto, pero lo único que no incrementa en dólares es el salario de la mayorìa de la población trabajadora venezolana.



Los cambios se pueden consultar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1 GB e Inteligente Plus 2 GB.



A continuación, se presentan los nuevos costos y la comparativa con los precios del mes anterior.

Radicall Plus Digitel: Bs 10,50

Inteligente Plus 1.1 GB: Bs 34,91

Inteligente Plus 2 GB: Bs 63,49

El plan Radical Plus continúa como el más básico y económico de la compañía y pasó de Bs 8,50 a Bs 10,50, lo que representa un incremento del 23,53%.

Mientras que el plan Inteligente Plus 1.1 GB, pasó de Bs 28,70 a Bs 34,91, lo que supone un aumento del 21,64% y finalmente, el plan Inteligente Plus 2 GB en marzo costaba Bs 52,20, ahora su precio es de Bs 63,49, un 21,63% de incremento en relación con el mes anterior.