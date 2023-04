Manny Machado compara a Ronald Acuña Jr con Ken Griffey Jr

El tercera base Manny Machado de los Padres de San Diego, no tuvo nada mas que elogios para el venezolano Ronald Acuña Jr, tanto así, que lo comparó con un ex-jugador y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Ken Griffey jr.

En medio del cuarto y último juego de la serie entre los Bravos de Atlanta y San Diego Padres, Manny Machado tuvo que responder algunas preguntas. Una de ellas fue cual es su pensar sobre Acuña Jr, uno de los mejores talentos del beisbol de Grandes Ligas.

Machado reveló que hoy en dia Ronald Acuna Jr es lo mas parecido a Ken Griffey Jr que posee el beisbol, ya que posee todas las herramientas de un bateador y defensor neto.

Ken Griffey Jr era un pelotero único en su especie, un swing sumamente distinguido a los demás, velocidad, buena defensa y un bate capaz de golpear cualquier tipo de batazo que te pudieras imaginar. La única diferencia neta con Acuña Jr es el lado del plato en el que batean.

Ni Manny Machado ni nosotros queremos decir que Acuña Jr es mejor o será mejor que Ken Griffey Jr, sin embargo, lo cierto es que hay un parentesco en cuanto al talento que no se puede ocultar.

Cabe destacar que minutos después que Acuna Jr fusiló a Manny Machado con un buen tiro desde el jardin derecho hacia la segunda base tras un batazo del dominicano. Esto fue minutos después que Machado comparara a Ronald con el legendario Ken Griffey jr.

Video:

Acuña guns down Manny at second! pic.twitter.com/a3Fxd8S98A

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 10, 2023