MARATON CAF 2023. RETORNO VICTORIOSO

Por: @luiseloy360

A todo pulmón y triunfante, después de 6 años de pausa, el pasado domingo 19 de marzo retornó al país el Maratón y Medio Maratón CAF Caracas 2023, en su Séptima (7ma) edición. Participaron en esta emblemática competición de clase mundial 5,014 corredores de todas las regiones del país y de más de 20 países, quienes recorrieron de oeste a este la ciudad y pasaron victoriosos por el arco de llegada.

El kilometro 0

Mañana tempranera. Mucho antes del amanecer, en los alrededores del Parque de Los Caobos, frente a un Ávila majestuoso, miles de corredores –élites, amateurs y recreativos– se congregaron en un ambiente espectacular, cargado de energía, emoción y nervios esperando con ansias el pistoletazo de salida.

Hora de partida 5:50 am. El recorrido por nuestro valle caraqueño lleno de contrastes, lo comenzaron los atletas de movilidad reducida (19). Minutos después partieron los 25 atletas elites provenientes de 11 países latinoamericanos que comenzaban su ruta de 42 K , seguidos de más de 1.700 corredores de la misma categoría y otros más de 3.000 que harían lo propio para los 21K. La energía del momento de la largada fue mágica: se sentía como una gran fiesta, una euforia colectiva, como una celebración entre viejos amigos y nuevos compañeros de travesía.

Cabe destacar que en esta edición 2023 se obtuvo la mayor participación histórica de mujeres de todas las ediciones anteriores y cada año se suman más a la lista. Este año un 39% participó en los 21K y un 44% en los 42K – como referencia, a nivel mundial la proporción de participación en maratones es muy equilibrada entre hombres y mujeres-. Otro dato de interés, fue que en esta carrera se registraron 75 atletas – entre ambos géneros y modalidades– que han participado en todas las competencias anteriores –desde el 2011-. También se destacó la participación de 181 corredores en sus dos nuevas categorías: Master F, entre 65-69 años, y Master G, de más de 70 años.

¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Eres Grande!

Con muchos mensajes y gritos de ánimo –especialmente en los kilómetros más avanzados y duros– familiares, amigos y espectadores auparon a los corredores a lo largo de la ruta. A un ritmo inalcanzable el brasileño Justino Da Silva, marcando un tiempo de 2 horas 16’15”, se convirtió en el ganador del Maratón CAF 2023 y campeón panamericano. Con ese tiempo logró superar por más de 2 minutos el récord impuesto en la edición del 2013. Segundos después cruzó Derlys Ayala (Paraguay) con un tiempo de 2 horas 16’39” y Pedro Luis Gómez (Argentina), se quedó con el tercer lugar registrando un tiempo de 2 horas 16’53”. Los atletas criollos representados por Emmanuel Hernández (7 mo lugar) y Pedro Mora (8vo lugar), registraron nuestras mejores marcas con un tiempo de 2 horas 24’49” y 2 horas 25’22” respectivamente.

La categoría femenina vio brillar a nuestra criolla Magaly García, convirtiéndose en la primera mujer en cruzar la meta de 42K con un tiempo de 2 horas 36’07”, consiguiendo también batir el récord y ser la campeona panamericana. La peruana Rocío Cantara lo hizo de segunda con un tiempo de 2 horas 37’22, seguida de Mirela Saturnino de Andradeproveniente de Brasil, que marcó 2 horas 42’19”.

En la modalidad 21K femenino también se batieron récords. Joselyn Brea (Venezuela) se hizo del primer lugar marcando un tiempo de 1:13’25”, consiguiendo un récord nacional y del Maratón CAF; seguida de la panameña Egris Arias 01:18’35” y María Garrido (Venezuela) de tercera con un tiempo de 01:27’17”. En la categoría masculina resultó ganador José González (Colombia) haciendo un tiempo de 01:03’07”. Escoltado por los venezolanos Whinton Palma 01:06’15” y Gregori Ibarra 01:08’41” en segundo y tercer lugar respectivamente.

En la categoría de movilidad reducida Juan Valladares se consolida como el máximo campeón al alcanzar su quinto título con un tiempo de 53 minutos y 40 segundos; mientras que en la modalidad femenina Yenny Ruza se coronó con un 01:41’48”. Al final, todos los participantes cruzaron la meta y no se registraron incidentes de ningún tipo. Prueba superada.

Sobre la organización.

La experiencia y organización del evento fue impecable, dentro de los más altos estándares internacionales de calidad y excelencia. Solo caben aplausos y palabras de elogio para todo el equipo humano y tren ejecutivo de la CAF –banco de desarrollo de América Latina-, sus voluntarios (+500), las instituciones públicas y privadas –contratistas y patrocinantes– que la apoyaron e hicieron posible tan magnifica puesta en escena y ejecución. Fue una gran demostración de atención al deportista, logística y coordinación con los organismos de seguridad, cuatro municipios y normativas distintas para integrar a toda la ciudad.

El Maratón CAF se ha convertido en una carrera de clase mundial en toda la región y en esta oportunidad –por primera vez– se convirtió en Campeonato Panamericano de Atletismo además de ser Campeonato Nacional. Este hecho le da un alto valor agregado que permite a nuestros atletas tener roce de alto nivel competitivo. Cabe resaltar que su trazado es de los más exigentes que tiene la IAAF –International Association of Athletics Federations-.

Entre las noticias más importantes del evento, el presidente de la CAF, Sergio Diaz Granados, afirmó de que “el Maratón llegó para quedarse”. Del mismo modo, señalo que “esta fiesta deportiva ha logrado ubicarse entre las principales competencias del circuito de maratones de Suramérica”. Asimismo, destacó la relevancia que ha significado el respaldo de la Gobernación de Miranda y de todas las autoridades competentes. Con este retorno y apuesta a futuro, se espera volver a alcanzar y superar los 11.000 runners que participaron en la edición del 2017.

Como en nuestros buenos tiempos, el evento contó con la cobertura de los medios de comunicación internacionales y la asistencia de las máximas autoridades deportivas del país. La competencia fue una gran fiesta de integración, una victoria del esfuerzo mancomunado y motivo de mucho orgullo.

Mas allá que correr

En lo personal, esta experiencia –como espectador y muy posiblemente futuro runner– me ha sido muy estimulante y respondido a una pregunta que siempre me hacía: ¿que motiva e impulsa a todos esos miles y millones de personas a correr más allá de mantenerse sanos y saludables?. Conversando con varios de los corredores y amigos que participaron, pude entender que el sentido de correr puede ser muy personal y variar según las personas y las circunstancias.

Para muchos correr no es una distancia o marcar un menor tiempo. Es una forma de entender la vida, de conectarse internamente con los sentimientos más nobles del ser humano, de reafirmar que los limites están en la mente y que somos capaces de lograr cosas que nunca imaginamos. Un amigo me decía: “Corrí los 21K. Fue una buena satisfacción de vida dedicado a mi hermano Eduardo recién fallecido”. Otro también comentaba: “Cruzar la meta es muy emocionante. He corrido varios y cada vez es diferente. Te obliga a romper tus propios limites y haces un paseo espectacular por la ciudad ”.

Indagando también entre los que saben –entrenadores, atletas elites y directores de clubs de runners-, su sueño es participar en los maratones de mayor renombre mundial y poder competir contra los mejores de esta disciplina. Todos reafirman que correr a este nivel implica mucha disciplina, sacrificio, perseverar, buena alimentación, fortaleza mental y meses de preparación – y un equipo de trabajo-. En este sentido, la mayoría manifiestan la falta de recursos y apoyo para poder asistir y prepararse a los eventos internacionales, así como espacios idóneos donde entrenar.

Ahora me pregunto: ¿Qué plan formal entre las instituciones públicas y privadas se podría diseñar para apoyar de manera sostenida a nuestros atletas elites y prospectos con talento? ¿Cómo podemos poner al servicio de los atletas los avances de las ciencias del deporte, para optimizar su rendimiento deportivo y prevención de lesiones? ¿Cómo se podrán identificar y acondicionar más espacios -públicos y privados- para que nuestros atletas se puedan desarrollar y preparar en sus respectivas disciplinas?. Tenemos importantes retos por afrontar y unas ciencias aplicadas del deporte para aprovechar.

En muchos sentidos esta experiencia de correr es un modelo de superación que podemos extrapolar a diversos ámbitos de la vida, desde lo personal a lo organizacional. Cuando te pones a prueba es cuando te demuestras de lo que eres capaz. Es el seguir adelante cuando piensas que no puedes hacerlo más. Es ese kilometro más. ¡Corre, vive y sé feliz!

@luiseloy360