Pitcheo abridor de los Cleveland Guardians sigue recibiendo malas noticias

Lo rotación abridora de los Cleveland Guardians sigue recibiendo malas noticias en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, ya que ahora sufrieron la lesión del derecho Aaron Civale.

Los Cleveland Guardians ha disputado apenas 10 juegos en la naciente temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB y ya han perdido a dos de sus cinco lanzadores titulares por lesiones, siendo el último Aaron Civale. Actualmente, el equipo de Ohio se ubica en el segundo lugar de la División Central de la Liga Americana.

El derecho Civale fue inscrito en la lista de lesionados con una distensión en el oblicuo, por lo que se une a Triston McKenzie, quien fue trasladado a la lista de 60 días.

The Cleveland #Guardians have already lost two of their five starters to injuries with Aaron Civale now going on the injured list with a strained oblique, joining Triston McKenzie, who was moved to the 60-day injured list.

— Bob Nightengale (@BNightengale) April 10, 2023