Ronald Acuña Jr. reventó en segunda base a Manny Machado

El venezolano Ronald Acuña Jr. sigue mostrando su gran defensa en lo que va de la temporada 2023 de MLB y en especial ante los San Diego Padres y esta vez fusiló en la intermedia al dominicano Manny Machado.

El Abusador ha abusado valga la redundancia, defensivamente de su paisano Willson Contreras, de Tyler O’Neill, Juan Soto y ahora del Ministro de la Defensa.

Manny pegó un hit por la raya del jardín derecho que se abrió hacia la zona de foul e intentó convertirlo en doble, pero La Bestia atacó la bola y metió el abrazo hacia la segunda base donde reventó a Machado.

El dominicano dijo recientemente que Ronald Acuña Jr. es lo más parecido actualmente que hay en las Grandes Ligas a Ken Griffey Jr.

Esta semana el venezolano también fusiló en la intermedia a Willson Contreras, quien como Manny Machado intentó hacer un batazo de dos bases un hit a la pradera derecha, a O’Neill en el home plate y Juan Soto le robó al menos un doble saltando en la barda al mejor estilo de Michael Jordan.

Fue la tercera asistencia para el criollo en la campaña de este año en el Big Show.

Acuña guns down Manny at second! pic.twitter.com/a3Fxd8S98A

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 10, 2023